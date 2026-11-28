Guardar

Bagdad, 28 nov (EFE).- La Inteligencia Militar iraquí anunció este sábado que ha frustrado varias operaciones de contrabando de productos petrolíferos y materiales industriales en la provincia de Diyala, en el centro este del país, en el marco de la campaña emprendida por el Gobierno para reforzar el control estatal sobre los recursos nacionales y combatir las redes de comercio ilegal.

En un comunicado, la Dirección de Inteligencia Militar informó de que destacamentos del Departamento de Inteligencia y Seguridad de la 1.ª División de Infantería llevaron a cabo dos operaciones en la provincia.

PUBLICIDAD

En una operación, los efectivos frustraron un intento de introducir en Diyala grandes cantidades de productos petrolíferos procedentes de otra provincia, mientras que en otra actuación se incautaron grandes cantidades de materiales industriales que incumplían la normativa y que, según las autoridades, estaban destinados al contrabando ilegal.

Los sospechosos, junto con los materiales y vehículos incautados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para emprender las acciones legales correspondientes, según el comunicado.

La Dirección de Inteligencia Militar aseguró que continuará sus operaciones para perseguir a los implicados en actividades de contrabando, interceptar mercancías ilegales y desmantelar las redes que las sustentan, con el objetivo de proteger la economía nacional y preservar los recursos del país.

PUBLICIDAD

Estas actuaciones se producen en medio de una campaña más amplia del Gobierno del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, para combatir el contrabando de hidrocarburos, la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos, que ha provocado tensiones con las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

En los últimos días, las fuerzas de seguridad han intensificado las operaciones contra estas actividades ilícitas en distintas provincias.

El viernes, interceptaron en Kirkuk un camión que transportaba petróleo de contrabando oculto en un contenedor de artículos sanitarios, durante una inspección en un puesto de control.

La ofensiva gubernamental ha elevado las tensiones entre Bagdad y Erbil, después de que el Ejecutivo federal anunciara medidas para reforzar su autoridad sobre las exportaciones de hidrocarburos, los pasos fronterizos y la gestión de determinados yacimientos petrolíferos.

El Gobierno iraquí ha defendido que estas medidas no están dirigidas contra ninguna comunidad o identidad étnica, sino contra las redes ilegales y quienes se benefician del comercio clandestino de los recursos nacionales.EFE