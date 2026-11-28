Guardar

Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- Marcos Rojo, defensor central de Estudiantes de La Plata, admitió este sábado que hay mucha tristeza por la derrota en las filas del club argentino, tras caer por 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores.

"Era un sueño para mí, me voy triste porque no pudimos conseguir la copa, pero me voy orgulloso de formar parte de este club", dijo el exjugador de la selección argentina que participó en el Mundial de Rusia 2018.

PUBLICIDAD

"Hay tristeza, dimos todo y luchamos hasta el final. Ellos tuvieron una en el segundo tiempo y nos vamos con las manos vacías", añadió el también exjugador de Boca Juniors.

Estudiantes aspiraba a ganar un cuarto título del máximo certamen de clubes de la Conmebol tras los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009.