28/11/2026 Material intervenido durante la inspección.. Agentes de la Policía Foral han llevado a cabo este pasado jueves una inspección administrativa en un establecimiento de Villatuerta habilitado oficialmente para la reparación de toldos en el que se intervinieron numerosas armas. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD NAVARRA POLICÍA FORAL

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Agentes de la Policía Foral han llevado a cabo este pasado jueves una inspección administrativa en un establecimiento de Villatuerta habilitado oficialmente para la reparación de toldos en el que se intervinieron numerosas armas.

El dispositivo policial, organizado y coordinado desde la comisaría de Estella, ha contado con la intervención de agentes de Prevención y Atención Ciudadana de dicha demarcación, junto a integrantes del Grupo de Guías Caninos y de la División de Intervención de la Comisaría Central de Pamplona.

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La intervención policial responde a una actuación realizada en el mismo local hace aproximadamente un mes por ejercer su actividad fuera del horario autorizado. En aquel primer control se observaron indicios de que en el interior se podía estar desarrollando un cometido distinto al de la licencia habilitada.

Para comprobar dichos extremos, los agentes organizaron un dispositivo e inspeccionaron el local en presencia de su titular. Durante el registro, los efectivos policiales observaron indicios claros de una actividad incompatible con la licencia autorizada, concretamente realizando reparación de vehículos, al localizar un elevador, herramientas, neumáticos y varios automóviles desmontados.

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En el transcurso de la inspección se localizaron e intervinieron numerosas armas de diversas categorías: réplicas de armas de fuego y armas de airsoft, armas blancas y objetos susceptibles de ser considerados armas prohibidas.

Asimismo, al tratarse de un local abierto al público, los agentes detectaron restos e indicios de consumo de sustancias estupefacientes.

Tras la inspección, la Policía Foral ha procedido a levantar las correspondientes actas administrativas. Los hechos se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes para la valoración de las posibles infracciones. Las actuaciones continúan abiertas.