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Viena, 28 nov (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, se reúne este domingo para fijar su nivel de oferta petrolera a partir del 1 de enero de 2027 y pactar un nuevo reparto de las cuotas nacionales de producción.

Según informaron a EFE fuentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la conferencia ministerial de los 21 países socios se celebrará por videoconferencia.

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Será la segunda reunión plenaria del grupo en un año marcado por las turbulencias derivadas de las guerras en Irán, Yemen y Ucrania, y en especial por las interrupciones del tráfico de petroleros en vías estratégicas como los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb.

Aunque los países del Golfo Pérsico han recuperado gran parte del bombeo perdido tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, en ninguno de estos conflictos se divisa aún una salida definitiva.

En los mercados internacionales persiste así la incertidumbre entre el temor a nuevos cortes de suministro que encarezcan el crudo y el riesgo de que una debilidad de la demanda mundial genere un exceso de oferta y hunda los precios.

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Los analistas coinciden en que alcanzar el consenso necesario para fijar nuevas cuotas supondrá un arduo desafío para los ministros en la cita de mañana.

Tras revertir gradualmente en los últimos dos años dos recortes voluntarios pactados en 2023 por un total de 3,85 millones de barriles diarios (mbd), la OPEP+ mantiene vigente hasta el 31 de diciembre otra reducción de 2 mbd aprobada a finales de 2022.

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Esa rebaja dejó el techo conjunto en 39,73 mbd, cifra que bajó hasta unos 36,23 mbd tras la retirada de Emiratos Árabes Unidos —que tenía una cuota de 3,5 mbd— de la OPEP el pasado mayo.

A ese volumen se suman las extracciones de Venezuela, Irán y Libia, tres socios exentos de límites por las sanciones o conflictos que lastran sus industrias.

Según los últimos datos de la OPEP, el bombeo total de los 21 integrantes de la alianza alcanzó en octubre los 41,23 mbd, equivalente al 39 % de la demanda mundial prevista por la organización con sede en Viena para este año.

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Para definir el reparto a partir de 2027, el grupo encargó el año pasado a dos consultoras independientes evaluar la capacidad máxima sostenible de producción de cada socio como base para fijar los nuevos topes nacionales.

Aunque esas auditorías no son públicas, han trascendido reticencias de productores que aspiran a una cuota mayor, como Irak, Kazajistán o Rusia.

Según algunos analistas, ante las tensiones internas y la incertidumbre geopolítica, los ministros podrían optar mañana por prorrogar unos meses las cuotas actuales y tener así más tiempo para cerrar un acuerdo.

Los precios del petróleo terminaron la semana a la baja, con el barril del Brent a 95,44 dólares al término de la sesión del viernes, lo que supuso un retroceso del 1,17% frente al cierre del día anterior.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP cuenta hoy con once miembros, que en 2016 se aliaron con otros diez productores —entre ellos Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán— para formar la OPEP+. EFE

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