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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que Lamine Yamal, Andreas Christensen y Rodri Hernández viajarán a A Coruña y "podrán jugar" ante el RC Deportivo este domingo, desvelando también las bajas de Marc Bernal y Alejandro Balde, además de recalcar que tienen "una enorme calidad" en el equipo y que es "importante poder ofrecer a todos los minutos que se merecen".

"Marc Bernal no estará disponible, Balde también se queda fuera, pero Rodri, Andreas Christensen y Lamine viajarán y podrán jugar", declaró en rueda de prensa, antes de dar más explicaciones sobre qué le sucede al centrocampista. "Marc Bernal no tiene una lesión de importancia, pero habrá que verlo. No estará disponible para este partido y quizás no lo esté tampoco para Atlético", expuso.

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También aclaró que Pedri "está bien". "Llega en buen momento, está al 100% y estará disponible. Tenemos más opciones y hay que dar también oportunidad a otros jugadores. Y a veces es bueno poder gestionar los minutos con estos jugadores. Depende del partido, nos tenemos que adaptar y reaccionar", indicó.

"Tenemos una enorme calidad en el equipo y también es importante poder ofrecer a todos los minutos que se merecen. Lo que hicimos contra el Sabah fue muy importante para todos. Y también tenemos que tener en cuenta a los lesionados. No es una situación sencilla. Sé que Gerard está jugando continuamente a un nivel muy alto, pero también necesita descansar, hay que gestionar sus minutos. Para nuestro estilo de juego es importante que los jugadores estén frescos y que puedan demostrar sobre el terreno de juego la intensidad que buscamos, lo que necesitamos y que estén atentos a cada acción reaccionando a todo. Gestionar sus minutos es importante", prosiguió.

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En este sentido, habló de las opciones de Frenkie de Jong. "Frenkie ha hecho un gran trabajo como central, nos ha ayudado muchísimo en esta situación difícil, pero todo el mundo sabe que la posición de Frenkie está en el centro del campo, y ahí nos puede ayudar. Veremos cómo va el partido de mañana. Tengo tres posiciones en el centro del campo y otros jugadores de mucha calidad. Ahora hay que decidir quiénes son los mejores para empezar y quiénes serán los que acaben el partido. Hay que tener en cuenta el partido que tenemos el miércoles", expresó.

Por otra parte, el técnico alemán analizó qué supone jugar sin Fermín y con Dani Olmo. "Fermín estaba en un muy buen momento. Sus carreras detrás de la última línea nos dan mucho, pero es algo que Dani también puede hacer. Ambos nos aportan cosas diferentes, tienen diferentes puntos fuertes, pero ambos son jugadores de enorme calidad. Dani es más un jugador que controla los tiempos del partido, que puede dar ese último pase, algo que también puede hacer Fermín. Pero Fermín hace cosas imprevisibles, no las ves venir, nos da muchas opciones. Y en el caso de Dani, estoy muy contento de tenerle de vuelta. Es un jugador que puede controlar más el partido y es importante para nosotros. Hablamos de dos jugadores de nivel 'top'", subrayó.

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Sobre la posible presión por saber los resultados de Real Madrid y Atlético, Flick avisó de que "no hay excusas". "Siempre hay presión. Nuestro trabajo, el de los entrenadores, es estar sometidos a presión. Cuando el resultado no es el que uno cabría esperar, también hay presión. Y quizás echaré un vistazo, pero todavía queda mucho para final de temporada y lo que hay que hacer es jugar a nuestro mejor nivel, nuestro mejor fútbol y jugar siempre para ganar. Ese es nuestro objetivo y así nos lo hemos fijado. Esto es el Barça, nada más", manifestó.

"Cuando firmas el contrato con el Barça, es algo que ya sabes, siempre hay presión. Tengo la sensación de que los jugadores son conscientes de que es un privilegio poder jugar para un club como el Barça, porque podemos conseguir títulos, y en la carrera de un jugador y de un entrenador esto es lo más importante. La presión está ahí, es alta, pero si consigues ganar, las emociones son increíbles. Si te fijas en el final de las últimas dos temporadas, el ánimo en el vestuario es increíble, y eso es lo que quiero ver. Por eso estamos trabajando tan duro y espero poder dar muchas alegrías a los aficionados", continuó.

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En otro orden de cosas, el preparador azulgrana explicó su enfado tras el gol del Sabah en Liga de Campeones. "Estaba un poco... Tenía calor, dejémoslo así. Pero lo controlamos al final. Cometimos un error similar al que cometimos contra el Villarreal. Siempre hablamos sobre estas cosas para cometer menos errores. Son cosas que pasan. Estaba un poco enfadado con esa situación. Quería darle un puntapié a la pelota, pero quizás me hubieran echado, así que me lo pensé. Todo lo que yo esperaba fue muy positivo", afirmó.

"Empezamos con la buena actitud, muy centrados, y eso es lo más importante cuando estás jugando fuera de casa contra un equipo que quizás no esté al mismo nivel que tú, pero es un partido de Champions y hay que respetar a todos los rivales. Nuestro objetivo era llevarnos los tres puntos y lo conseguimos. Me hubiera gustado ganar 4-0, más que 4-1, y por eso estaba un poco enfadado con esa situación", confesó, antes de restar importancia a la carga de kilómetros. "Las sensaciones son buenas. Tras ver a los jugadores entrenar hoy, estoy contento, ha ido mejor de lo que yo esperaba. Los jugadores saben lo que significa todo esto. Tienen que estar centrados mañana y tienen que ganar", advirtió.

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También habló del 'exculer' Marc Casadó. "Casadó es un profesional y va a ayudar mucho con su actitud, con su mentalidad. Para el Dépor, es una pieza muy importante en el vestuario. Estoy muy contento de que esté jugando, de que esté de vuelta tras su lesión. Lo único que puedo decir son cosas positivas sobre Casadó. Es un gran jugador, un gran tipo y un gran profesional", señaló.

Por último, aseguró que Ebrima Tunkara "es un gran talento". "Lo vimos cuando estuvo entrenando con nosotros durante la temporada pasada y también en pretemporada. Creo que tiene un futuro brillante por delante en este club", dijo, para concluir confesando que todavía no se siente cómodo hablando castellano y bromeando con las palabras de Pellegrino Matarazzo, que afirmó que solo se animaría bebiendo unas cervezas. "No bebo cerveza, así que no es una opción", finalizó entre risas.

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