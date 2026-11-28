Guardar

Al menos 18 personas han sido incluidas en las últimas 48 horas en la relación de fallecidos como consecuencia de los ataques israelíes que elabora el Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica.

El último balance oficial incluye 18 muertos --tres de ellos de cuerpos recuperados de entre los escombros y fallecidos anteriormente-- y 38 heridos a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

PUBLICIDAD

En total, desde la instauración del alto el fuego han muerto 1.720 gazatíes y 6.201 han resultado heridos y hay 854 cuerpos contabilizados recuperados de entre los escombros.

El balance contempla además 74.790 muertos y 176.336 heridos como consecuencia de acciones militares israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha del inicio de la escalada militar israelí en respuesta al ataque de las milicias gazatíes que dejó unos 1.200 muertos en suelo israelí.

PUBLICIDAD

El comunicado advierte de que hay más víctimas que aún se encuentran bajo los escombros y en las calles a los que no pueden acceder los equipos de ambulancias y de rescate debido a la presencia militar israelí.