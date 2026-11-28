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Buenos Aires, 28 nov (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció que sostendrá su reclamo ante otras instancias internacionales de arbitraje tras el rechazo por parte del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) a las medidas cautelares solicitadas para impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido.

"La Argentina respeta la decisión del Tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. Esta decisión no es la última palabra", expresó el Ejecutivo del presidente Javier Milei a través de un comunicado publicado en X.

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"La decisión del Tribunal del Mar de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales. El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir esa explotación", agregó. EFE