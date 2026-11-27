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Berlín, 27 nov (EFE).- El Parlamento de Sajonia-Anhalt (este de Alemania) se reunirá el próximo día 8 para elegir a un nuevo primer ministro, con el líder de la ultraderecha, Ulrich Siegmund, como principal candidato tras arrasar su fuerza en las elecciones regionales y tener al alcance de la mano el primer Gobierno en un Estado federado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tiene 39 escaños y se quedó a tres de la mayoría absoluta que Siegmund necesitaría para ser elegido en una primera o una segunda vuelta.

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En una tercera votación, en la que no contarían las abstenciones, bastaría una mayoría simple.

La Izquierda ha anunciado como candidata alternativa a la jefa de su grupo parlamentario, Eva von Angern, aunque ésta podría retirarse si se llegase a un acuerdo con otros partidos sobre un candidato suprapartidista para hacer frente a AfD.

La Unión Cristianodemócrata (CDU), los socialdemócratas (SPD) La Izquierda totalizan 39 escaños, igualando así a AfD.

La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), populista de izquierda, cuenta con cinco escaños y ha anunciado que se abstendrá.

La gran incógnita es el comportamiento que tendrán los disputados de la CDU, el partido del canciller alemán, Friedrich Merz, que descarta cooperaciones tanto con la AfD como con La Izquierda.

En la elección del presidente del Parlamento regional, Tobias Rausch, de AfD, obtuvo más votos que los que suman su partido y BSW, con lo que surgió la sospecha de que algunos diputados de la CDU se habían alineado con la ultraderecha y podrían repetirlo en la elección del primer ministro.

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Para evitar que se repita, el líder de la CDU y todavía primer ministro en funciones, Sven Schulze, ha pedido a todos los diputados de su grupo que dejen el pleno en el momento de la votación de su sucesor.

Sin embargo, al menos un diputado, Guido Heuer, ha anunciado que permanecerá en la sala.

Si el 8 de diciembre Siegmund no logra la mayoría absoluta de los votos de los diputados se deberá proceder a una segunda votación a más tardar siete después.

Si en la segunda votación tampoco se logra una mayoría absoluta, el Parlamento deberá decidir si se disuelve y convoca nuevas elecciones, para lo que también se necesitan 42 votos, o si procede a una tercera votación.

En la tercera votación no se requiere una mayoría absoluta sino que basta lograr una mayoría simple de los votos emitidos y en ella no se tienen en cuenta las abstenciones ni las ausencias.

Si la CDU se ausenta o se abstiene y la BSW mantiene su intención de abstenerse, Siegmund tendrá la elección asegurada.

En cambio, si la CDU votara con La Izquierda, el SPD y Los Verdes por otro candidato y la BSW se abstiene, habría un empate de 39 a 39 votos.

En el caso de un empate, Schulze continuaría como primer ministro en funciones y teóricamente esa situación podría prolongarse hasta el final de la legislatura.

No obstante, el Parlamento puede disolverse seis meses después de haberse constituido, para lo que se requerirá una mayoría de dos tercios. EFE