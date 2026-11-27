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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,37 quetzales, lo que representa un incremento del 3,19% respecto al precio de cierre anterior de 8,11 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 3,03%, aunque presenta una caída interanual del -5,31%.

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El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniendo un crecimiento constante durante tres días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 19,53%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 20,49%, indicando una fase de relativa estabilidad en el mercado.