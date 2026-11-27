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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,56 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación del -0,34%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,97%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -3,64%.

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El tipo de cambio entre el euro y el dólar canadiense ha experimentado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una caída en su valor. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 3,62%, por debajo de la volatilidad de referencia de 4,05%, indicando una estabilidad moderada en el mercado cambiario.