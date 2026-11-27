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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniéndose sin variación respecto al precio de cierre anterior, que también fue de 1,42, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,67%, aunque en un contexto interanual, su valor ha mostrado un avance del 3,9%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa, marcando un descenso continuo. La volatilidad actual se sitúa en 4,84%, superando la volatilidad de referencia del 4,11%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.