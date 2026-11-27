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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,65 quetzales, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al precio de 7,39 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, alcanzando su primer día consecutivo de avance. La volatilidad actual se sitúa en 36,17%, significativamente superior a la volatilidad de referencia de 21,84%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,17%, mientras que su variación interanual muestra un incremento del 2,06%.