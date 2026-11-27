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El piloto español Marc Márquez (Ducati), que este viernes anunciaba que se retiraría del motociclismo tras el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigésima segunda y última cita del Mundial, ha cerrado la jornada de entrenamientos en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste batiendo el récord de la pista en la 'Practice' de MotoGP, en una jornada en la que Manu González (Kalex) ha comenzando mandando frente a Izan Guevara (Boscoscuro) en la lucha por el título de Moto2.

En el Circuit Ricardo Tormo, todavía conmocionado por el anuncio del de Cervera, la atención se centró en ver por última vez en acción un viernes al diez veces campeón del mundo, ovacionado por las miles de personas que se acercaron al trazado valenciano y que observaron sorprendidos cómo comunicaba, al estilo 'Love Actually', que este sería su último Gran Premio en MotoGP.

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Solo han pasado cinco días desde que el catalán alzara su octavo título de la categoría reina, que le permitió igualar al legendario Giacomo Agostini, y el décimo del Mundial, y este viernes tampoco defraudó en Cheste. En su última vuelta lanzada, paró el crono en 1:28.483 para establecer un nuevo récord del circuito.

Con ello, lideró una 'Practice' en la que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) toma ventaja por el subcampeonato al terminar segundo, justo por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia), mientras su compañero de garaje y principal rival, el español Jorge Martín (Aprilia), solo ha podido ser décimo, último de los de acceso directo a la Q2.

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Además de Marc Márquez, otros cinco españoles terminaron en el 'Top 8': Raúl Fernández (Aprilia) fue cuarto; Pedro Acosta (KTM), quinto; Alex Márquez (Ducati), sexto; Pol Espargaró (KTM), séptimo; y Fermín Aldeguer (Ducati), octavo.

Joan Mir (Honda), en su regreso a la acción tras su lesión, finalizó en la decimoquinta plaza y deberá pasar por la Q1, igual que Iker Lecuona (Ducati), Alex Rins (Yamaha) y Augusto Fernández (Yamaha), decimonoveno, vigésimo y vigésimo segundo, respectivamente.

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GONZÁLEZ COMIENZA POR DELANTE DE GUEVARA EN MOTO2

En lo deportivo, en cambio, el principal atractivo lo ponía Moto2, la única categoría en la que el título está todavía por decidir y en la que el australiano Senna Agius (Kalex) estableció el mejor crono del día por delante de los españoles Dani Holgado (Kalex) y Alonso López (Kalex).

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El líder Manu González (Kalex) fue de menos a más en una sesión en la que consiguió concluir séptimo, dando el primer golpe a su rival por la corona, Izan Guevara (Boscoscuro), que llega a Cheste a 4,5 puntos del madrileño en la general y que solo pudo ser undécimo. Eso sí, ambos pasan directamente a la Q2.

También eludirán disputar la Q1 Alex Escrig (Forward), que finalizó sexto; José Antonio Rueda (Kalex), octavo; Dani Muñoz (Kalex), décimo; y Adrián Huertas (Kalex), decimocuarto. Por su parte, Xabi Zurutuza (Forward), Iván Ortolá (Kalex), Alberto Ferrández (Boscoscuro), Ángel Piqueras (Kalex) y Arón Canet (Boscoscuro) fueron decimoquinto, decimonoveno, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero.

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Por último, el español David Almansa (KTM) ha liderado la 'Practice' de Moto3 con un tiempo récord de 1:36.402 para superar por dos décimas a su compatriota Álvaro Carpe (KTM), con el finlandés Rico Salmela (KTM) en el tercer lugar.

Además, el campeón Máximo Quiles (KTM) logró situarse en la cuarta posición, por delante de Jesús Ríos (Honda) y de Adrián Cruces (KTM). Mientras, Adrián Fernández (Honda) y Joel Esteban (KTM) terminaron en el 'Top 10' al ser octavo y noveno, respectivamente. También se ahorrará pasar por la Q1 Brian Uriarte (KTM), undécimo, mientras que David Muñoz (KTM) fue vigésimo.

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