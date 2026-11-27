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SARAMPIÓN REBROTE - La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica nuevos datos sobre la incidencia del sarampión en el mundo tras el aumento de casos en varios países y luego de que Estados Unidos, México y Bolivia perdieran su estatus de países libres de esta enfermedad.

FÚTBOL FINAL LIBERTADORES PALMEIRAS-ESTUDIANTES - Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan en el estadio Centenario de Montevideo por el título de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino aspira a conquistar su quinta corona continental, mientras que el brasileño busca sumar su cuarto trofeo.

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MOTOCICLISMO GP COMUNIDAD VALENCIANA - El español Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2026, anunció su retirada del campeonato del mundo de la máxima categoría.

DÍA PERSONAS SIN HOGAR - Casi 22 de cada 10.000 estadounidenses no tienen hogar.

FÚTBOL INGLATERRA - Jornada 12 de la Premier League inglesa.

FUTBOL LALIGA - Jornada 14 de LaLiga. EFE

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