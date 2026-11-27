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Toronto (Canadá), 27 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Canadá avaló este viernes la mayor parte de la polémica ley de laicidad de Quebec, que prohíbe a algunos empleados públicos portar símbolos religiosos como el velo islámico o un crucifijo, en una sentencia considerada histórica por sus implicaciones para la protección de los derechos fundamentales en el país.

La máxima instancia judicial canadiense también dictaminó que Quebec recurrió legítimamente a una disposición constitucional que permite suspender temporalmente y de forma extraordinaria determinadas garantías de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

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El Supremo solo declaró inconstitucional la disposición de la ley que obliga a los diputados de la Asamblea Nacional de Quebec, el Parlamento provincial, a ejercer sus funciones con el rostro descubierto, al considerar que vulnera los derechos democráticos de quienes, por sus creencias religiosas, utilizan prendas como el niqab o el burka.

La ley, aprobada en 2019 por el Parlamento de la provincia de Quebec con la oposición del Gobierno federal, prohíbe a docentes de escuelas públicas, policías, jueces, fiscales y otros empleados públicos en puestos de autoridad portar símbolos religiosos como el velo islámico, la kipá judía, el turbante sij o el crucifijo cristiano durante el ejercicio de sus funciones.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó en una entrevista con la radiotelevisión pública CBC que respeta la independencia judicial y la Constitución y señaló que su Gobierno está estudiando las implicaciones de la sentencia.

Carney subrayó que todos los parlamentos del país deben "hacer todo lo posible para respetar los derechos y libertades de todos los canadienses, incluidos los de las minorías".

Las autoridades quebequesas defienden que la legislación garantiza la neutralidad religiosa del Estado, mientras que sus detractores denuncian que discrimina a las minorías religiosas, especialmente a las mujeres musulmanas que utilizan el velo islámico, al limitar sus oportunidades laborales.

Para evitar que la ley fuese invalidada por los tribunales, Quebec utilizó la denominada cláusula de excepción ('notwithstanding clause'), un instrumento constitucional que permite al Parlamento federal y a las asambleas legislativas provinciales aprobar leyes que prevalezcan sobre determinados derechos constitucionales, durante periodos renovables de hasta cinco años renovables.

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El Supremo confirmó este viernes que las autoridades legislativas pueden invocar la cláusula de manera preventiva, sin esperar a que un tribunal determine que una ley vulnera derechos constitucionales.

Sin embargo, los magistrados también establecieron que los tribunales conservan la potestad de declarar que una ley es incompatible con esos derechos, aunque no puedan invalidarla mientras esté vigente la cláusula de excepción.

La sentencia pone fin a siete años de batalla judicial protagonizada por organizaciones religiosas, asociaciones de defensa de los derechos civiles y representantes de la minoría anglófona de Quebec.

El fallo tiene especial trascendencia fuera de Quebec porque otras provincias canadienses, como Alberta, Saskatchewan y Ontario, han recurrido en los últimos años a la misma disposición constitucional para proteger leyes controvertidas frente a su posible anulación judiciales. EFE