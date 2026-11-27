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Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea retomarán en la cumbre de los días 17 y 18 de diciembre las negociaciones sobre el próximo presupuesto comunitario (2028-2034), tras una reunión extraordinaria este jueves en Bruselas que no ha permitido salvar las principales diferencias entre los Veintisiete sobre el volumen de las cuentas, el reparto de los fondos y las fórmulas para financiar el gasto común.

"Esta reunión era un paso necesario en el proceso. Estamos en un proceso de negociación y es normal que las distintas partes empiecen por subrayar y delimitar sus posiciones de partida. Todo el mundo sabe que no podemos fallarle a Europa y que necesitamos disponer de un nuevo presupuesto a partir del 1 de enero de 2028. Para ello, necesitamos alcanzar un acuerdo antes de que termine este año y todos debemos trabajar para conseguirlo", ha señalado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en rueda de prensa tras la reunión.

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Durante la jornada de negociaciones --en las que no ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que delegó su representación en su colega francés, Emmanuel Macron--, los líderes han abordado en reuniones reducidas con el presidente del Consejo Europeo las distintas líneas rojas, en un intento sin éxito de acercar posiciones para facilitar el acuerdo antes de final de año.

Entre los llamados "confesionarios", Costa, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha reunido sucesivamente con bloques como el de las seis grandes economías --incluida España, pero representada por Macron--, el de los llamados 'Amigos de la Cohesion', en donde de nuevo Macron ha hablado en nombre de Sánchez, o el de los 'frugales', que piden mayor ajuste --Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia--.

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La última propuesta del socialista portugués, que los líderes han examinado por primera vez este jueves y que rebaja de 1,76 a 1,58 billones de euros el presupuesto planteado inicialmente por la Comisión Europea (poco más de un 10%), sigue sin satisfacer las demandas de los países 'frugales', que reclaman mayores recortes, ni las de los socios que, como España, defienden más ambición, especialmente en las políticas de agricultura y cohesión.

Costa ha dado por terminada la cumbre tras unas 12 horas de conversaciones, tras constatar que la falta de avances no propiciaban alargar las negociaciones hasta el viernes; aunque algunos como el canciller alemán, Friedrich Merz, y el francés Macron han apuntado en declaraciones a la prensa la urgencia de no esperar más allá de diciembre para cerrar el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés).

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Así, mientras Macron ha reiterado que para su Gobierno es una línea roja no perder ayudas de la Política Agraria Común (PAC), Merz ha asegurado que hay "cierto movimiento encaminado a reducir" aún más el presupuesto, aunque "está por ver a cuánto ascenderá finalmente".

El canciller ha justificado esta exigencia por la delicada situación de las finanzas públicas de los Estados miembro y ha incidido en la necesidad de preservar la estabilidad de la moneda común, al considerar que un endeudamiento excesivo constituye "no sólo un peligro para Europa, sino también una amenaza para su soberanía". "Todos tenemos que ahorrar y por eso no debemos hacer promesas a nivel europeo que no podamos cumplir", ha defendido.

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Pese a las diferencias sobre el contenido de las cuentas, París y Berlín coinciden en la conveniencia de cerrar un acuerdo antes de final de año ante la celebración de elecciones en varios Estados miembro en 2027, un calendario que podría complicar las negociaciones para que el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) esté listo para su entrada en vigor el 1 de enero de 2028.

De hecho, Macron ha avisado al resto de líderes de que, si no logran cerrar un pacto en diciembre, él no estará "ni política ni democráticamente en situación" de continuar las conversaciones a partir de enero, ante la proximidad de las elecciones presidenciales francesas de abril. "Para ser muy claro, si no hay un acuerdo el 31 de diciembre, las discusiones se retomarán el segundo semestre del próximo año", ha zanjado.

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OTROS SOCIOS RECHAZAN SUPEDITAR EL ACUERDO AL CALENDARIO

"No voy a dejarme presionar por los plazos ni por la situación en otros países. Siempre hay algún país europeo que celebra elecciones, mientras que nosotros tenemos que decidir sobre un presupuesto para siete años", ha zanjado el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien considera todavía "inaceptable" la contribución que debería asumir su país.

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En la misma línea se ha pronunciado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, quien ha defendido que "un buen presupuesto es más importante que un presupuesto rápido", así como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que, a diferencia de sus homólogos neerlandés y sueco, reclama más ambición en las políticas tradicionales.

"Estamos a años luz de una solución a este problema. Y lo digo también para aclarar lo de los plazos, porque ya he sido clara en el pasado. Sabemos que hay un impulso común para cerrarlo antes de finales de diciembre, pero no dejo que este expediente lo decida el calendario", ha avisado la 'premier' italiana.

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Más pesimista aún sobre las perspectivas de un acuerdo en diciembre se ha mostrado el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, quien, en un mensaje publicado en redes sociales mientras tenían lugar las reuniones entre líderes, ha asegurado que su Gobierno no renuncia a "las líneas rojas que no va a cruzar" y ha considerado que, a tenor de las posiciones "completamente opuestas" de los socios, las opciones de alcanzar un compromiso "en torno a Navidades también parecen poco probables".

Tampoco considera "suficiente" el nuevo documento el primer ministro portugués, Luis Montenegro, quien ha cuestionado las exigencias de los países 'frugales' de reducir sus aportaciones a las arcas comunitarias cuando algunos beneficiarios netos de fondos europeos, como Portugal, ya realizan un esfuerzo financiero proporcionalmente mayor.

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También el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha cuestionado la insistencia de algunos socios en reducir el volumen de las cuentas, al advertir en redes sociales de que nuevos recortes supondrían relegar a "la papelera de la historia europea" las ambiciones en materia de competitividad recogidas en el informe del ex primer ministro italiano Mario Draghi.

LA FINANCIACIÓN DE UCRANIA, TAMBIÉN PENDIENTE PARA DICIEMBRE

A las discrepancias sobre las futuras cuentas comunitarias se suma la falta de acuerdo sobre cómo financiar la asistencia militar y presupuestaria a Ucrania en 2027, ante la resistencia de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria a contribuir al nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros propuesto por Bruselas y la creciente presión del resto de socios para que todos los Estados miembro participen en el esfuerzo financiero.

Sobre este punto, Costa ha indicado en la rueda de prensa al término del Consejo Europeo que "24 Estados miembro apoyan" la propuesta puesta sobre la mesa por el Ejecutivo de Von der Leyen para asegurar a Kiev un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros para cubrir sus necesidades financieras en 2027, al tiempo que ha apuntado que Bulgaria acepta participar únicamente en el gasto "no militar" centrados en regiones con minoría búlgara. "Volveremos a este asunto en diciembre", ha concluido.