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Microsoft ha anunciado que retirará el 16 de diciembre varias 'apps' companion de Microsoft 365 que ocasionaban problemas y usaban mucha RAM, y ha recomendado a los administradores de las organizaciones que las desinstalen cuanto antes, aunque da las indicaciones necesarias para que cualquier usuario pueda hacerlo por su cuenta.

La tecnológica ha compartido desde la página de soporte los detalles de las apps companion Calendar, People y Files, que fueron anunciadas en 2025 para dar herramientas de productividad a los usuarios de su suite de ofimática, aunque finalmente las retirará de Microsoft 365 en el mes que entra.

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Según recoge el medio especializado Windows Latest, en Ignite 2026, la tecnológica confirmó que estas 'apps' companion "eran fuente de mucho consumo de memoria y de problemas" y que, aunque ofrecían cierta funcionalidad, "tenían un coste muy elevado". Además, se instalaban solas y se anclaban a la barra de tareas.

Las tres 'apps' básicamente replicaban una experiencia ya disponible en Outlook, Explorador de archivos y SharePoint, pero con un vínculo a Copilot. De hecho, su retirada va en línea con los objetivos de Microsoft de reducir el uso de memoria en segundo plano para optimizar la experiencia de Windows 11 frente a una actualidad que se rige por los altos precios de los componentes, que están frenando la venta de nuevos equipos.

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Los usuarios pueden desinstalar las tres 'apps' a través de la configuración de Windows al buscar las 'apps' companion de Microsoft 365. Asimismo, la tecnológica recomienda a los administradores desactivar la función que activa automáticamente su instalación, disponible desde el centro de administración de Microsoft 365 Apps.

Además, Microsoft incide en que los usuarios no perderán ningún dato al desinstalar estas 'apps', ya que todos sus datos se mantienen en los servicios de Microsoft 365.