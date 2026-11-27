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Kiev, 27 nov (EFE).- Ucrania rechaza la pretensión rusa de incluir en la tregua marítima que propone Kiev, para poder reanudar las exportaciones de grano por el mar Negro, un alto el fuego también en los ataques a la industria petrolera, según reveló este viernes el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

“Si hablamos de producción agrícola, entonces, por supuesto, estamos listos para esa tregua. Ellos (los rusos) proponen inmediatamente incluir el petróleo. El petróleo puede ser un elemento de una tregua energética más amplia. Pero en el mar Negro nosotros nos centramos en la producción agrícola”, declaró Sibiga, citado por la agencia ucraniana Ukrinform.

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Ucrania propone un alto el fuego en los ataques a infraestructuras portuarias y barcos en el mar Negro, que le permita reabrir sus puertos de mar y reanudar las exportaciones agrícolas, prácticamente bloqueadas desde el verano por una escalada en ataques a puertos y barcos que comenzó con ataques masivos ucranianos en el mar de Azov.

Rusia está más interesada en que Ucrania ponga fin a sus ataques a refinerías y a petroleros e infraestructuras relacionadas con la exportación de petróleo.

Ucrania, que ha perdido buena parte de su industria petrolera en anteriores golpes rusos, plantea también una tregua energética, en la que su prioridad es que Rusia ponga fin a sus ataques constantes al sistema eléctrico.

El ministro de Exteriores ucraniano hizo estas declaraciones en una conferencia internacional sobre exportaciones agrícolas en la que trató de ganar apoyos para su propuesta de tregua en el mar Negro para reactivar el tránsito de grano.

Durante la conferencia, Sibiga agradeció a India, Turquía y Egipto -tres de los países que importan grano de Ucrania y Rusia- su apoyo a la iniciativa ucraniana para reabrir el mar Negro al transporte seguro de productos agrícolas. EFE