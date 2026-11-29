Guardar

Amán, 29 nov (EFE).- El número de víctimas mortales del atentado de finales de octubre contra una iglesia ortodoxa griega en el centro-sur de Jordania se elevó a diez tras la muerte de uno de los 40 heridos en el ataque, informó este domingo el departamento de Seguridad Pública del reino hachemí.

La víctima, un hombre identificado como Firas, estaba recibiendo tratamiento en un hospital jordano desde que resultara herido junto a otras 39 personas en el atentado del 23 de octubre contra la iglesia de San Jorge, situada en Hamud, en la provincia de Karak, a unos 150 kilómetros al sur de Amán.

PUBLICIDAD

"Se martirizó en la mañana de hoy (domingo) por sus graves heridas", dijo el citado departamento en un comunicado.

El atentado, que conmocionó a Jordania, donde este tipo de ataques son poco habituales, fue perpetrado por tres hombres armados que dispararon de forma indiscriminada contra los participantes en una ceremonia en la iglesia.

Las autoridades jordanas atribuyeron el ataque al grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque la organización no ha reivindicado el atentado hasta el momento.

El Tribunal de Seguridad del Estado condenó el pasado 15 de noviembre a la pena de muerte a los tres autores tras encontrarles culpables de nueve cargos, entre ellos cometer actos de terrorismo que resultaron en la muerte de personas, posesión de armas y munición y conspiración para llevar a cabo actos terroristas, además de "promoción de las ideologías de un grupo terrorista". EFE

PUBLICIDAD