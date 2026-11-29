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Javier Castro Bugarín

Taipéi, 29 nov (EFE).- El presidente de Taiwán, el soberanista Lai Ching-te, salió reforzado de las elecciones locales del sábado, en las que su partido duplicó el número de alcaldías con respecto a 2022, aunque la oposición conservó sus grandes feudos del norte, un consuelo para China de cara a las presidenciales de 2028.

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El gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) ganó diez de las veintidós contiendas a alcalde y jefe de condado y obtuvo más votos en el cómputo global que el opositor Kuomintang (KMT), partidario de estrechar lazos con Pekín, que se impuso en once circunscripciones, tres menos que hace cuatro años.

Lai, tachado de "independentista" por China, ha obtenido un "mandato político renovado" con estos resultados, ya que es la primera vez que su formación amplía su cifra de alcaldías y jefaturas de condado en unas elecciones de mitad de mandato estando al frente del Gobierno central, afirma a EFE Wen-Ti Sung, investigador no residente del Global China Hub del Atlantic Council.

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"Como examen de mitad de mandato para el presidente Lai, creo que el resultado no es malo. El voto total del PDP supera en medio millón al que él mismo obtuvo en las presidenciales de 2024. Esto sienta una buena base para su candidatura a la reelección (en 2028)", apunta, por su parte, Wei-Ting Yen, investigadora asistente del Instituto de Ciencia Política de la Academia Sínica de Taiwán.

A diferencia de las presidenciales, centradas en las relaciones con China y en la política exterior, los comicios locales en Taiwán han girado tradicionalmente en torno a asuntos como la vivienda, el desarrollo urbano, el cuidado infantil o la calidad de los servicios públicos.

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El gran protagonista de las elecciones de este año fue el candidato del PDP a la alcaldía de Taipéi, Puma Shen, un legislador sancionado por Pekín e investigado por la Policía de Chongqing (centro de China) por presuntamente promover actividades "secesionistas", medidas de alcance limitado mientras permanezca en Taiwán.

Aunque perdió por ocho puntos frente al alcalde, Chiang Wan-an, del KMT, Shen llevó a cabo una campaña multitudinaria, basada en numerosas propuestas concretas y en la que apenas mencionó a China, lo que contribuyó a las victorias del PDP en otras circunscripciones.

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"Puma Shen es ahora una de las grandes estrellas políticas del PDP. Muchos candidatos le deben en parte su victoria", opina Sung.

Así, esa "corriente oceánica" (el "yang" de su nombre chino, Shen Pao-yang, significa "océano") se extendió por gran parte de la isla y el PDP le arrebató seis circunscripciones al KMT, entre ellas Taichung, la segunda ciudad más poblada, lo que consolida la posición de Lai de cara a su reelección en 2028.

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El KMT logró conservar sus bastiones tradicionales del norte -Taipéi, Nuevo Taipéi y Taoyuan-, pero no ha despejado las dudas sobre quién será su candidato a las próximas presidenciales.

La alcaldesa saliente de Taichung, Lu Shiow-yen, a quien muchos analistas veían como la figura con más opciones, ha sufrido un "golpe" con la derrota de su frustrado sucesor, Johnny Chiang, algo que "complica más" sus aspiraciones políticas, según Yen.

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"La presidenta del KMT, Cheng Li-wun, sale bien parada de estas elecciones. Haber mantenido Taipéi y Nuevo Taipéi dificultará que otras facciones cuestionen su liderazgo. Seguirá teniendo capacidad para marcar la agenda e influir en la elección del candidato presidencial del KMT para 2028", indica la experta.

En cualquier caso, el KMT tendrá que entenderse con el Partido Popular de Taiwán (PPT), una formación minoritaria pero imprescindible para sumar mayorías en el Parlamento y que podría resultar decisiva en las presidenciales.

"Está claro que en las elecciones de 2028 el KMT necesitará colaborar con el PPT para tener opciones de ganar. El PPT sigue siendo clave en el panorama político de Taiwán, y esto es una victoria para ellos", subraya Yen.

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Que el KMT retuviera Taipéi y Nuevo Taipéi supone un "alivio" para Pekín, ya que, al menos, no ganó un "independentista acérrimo" como Puma Shen, sostiene la investigadora de la Academia Sínica, quien prevé que China mantenga sus campañas de desinformación contra el PDP para movilizar a los votantes del KMT y del PPT.

Por lo pronto, el Gobierno chino no ha variado un ápice su postura: Zhang Han, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo), advirtió este domingo de que, independientemente de cómo cambie el panorama político de la isla, la "reunificación" es una tendencia histórica que "no puede detenerse". EFE

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