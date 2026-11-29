Guardar

Bangkok, 29 nov (EFE).- El ciudadano australiano de origen sirio Ahmed Al Ahmed recibió este domingo la máxima condecoración de Australia al valor civil, en reconocimiento a su actuación durante el atentado antisemita del pasado diciembre en la playa de Bondi, según anunció la Gobernadora General del país, Samantha Mostyn.

En un comunicado publicado en redes sociales, Mostyn destacó el "extraordinario coraje" del hombre, de 43 años, que logró desarmar a uno de los atacantes en pleno tiroteo, evitando un mayor número de víctimas.

PUBLICIDAD

El atentado ocurrió el 14 de diciembre de 2025 durante una celebración judía en Bondi y dejó quince muertos, entre ellos una menor de diez años. Al Ahmed, padre de dos hijos, recibió múltiples disparos durante el enfrentamiento y permaneció varias semanas hospitalizado.

Con una mención que "reconoce actos de valentía en los que las personas actúan desinteresadamente y se ponen en peligro para proteger a los demás", Al Ahmed se convirtió este domingo en el sexto australiano en recibir la Cruz del Valor, la máxima condecoración civil por valentía del país.

PUBLICIDAD

De origen sirio, el reconocido como 'héroe de Bondi' emigró a Australia años atrás, huyendo del conflicto en su país natal, una experiencia que, según medios locales, marcó su determinación a la hora de actuar en situaciones de violencia.

Mostyn también honró a tres de los fallecidos en el atentado, al galardonar de forma póstuma a Boris y Sofia Gurman con la Estrella del Valor y a Ruvien Morrison con la Medalla al Valor, quienes perdieron la vida "en el transcurso de sus valientes acciones para proteger a otros".

PUBLICIDAD

El proceso judicial por el atentado se centra ahora en el único atacante superviviente, Naveed Akram, en prisión preventiva y acusado de múltiples delitos, entre ellos asesinato y terrorismo. Su padre, Sajid Akram, murió abatido por la policía en el lugar de los hechos.

Según las autoridades, ambos actuaron de forma coordinada y habrían planificado el ataque durante meses, motivados por ideología del Estado Islámico, aunque por ahora no se ha confirmado su pertenencia a una red organizada.

El ataque conmocionó a Australia, un país donde las acciones de violencia armada son poco frecuentes. EFE