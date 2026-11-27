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Rabat, 27 nov (EFE).- El príncipe heredero de Marruecos Moulay El Hassan encabezó este viernes en Rabat la tradicional oración rogativa por la lluvia ante el retraso de las precipitaciones este otoño.

Según informó la agencia de noticias marroquí MAP, estas oraciones fueron ordenadas por el rey Mohamed VI en su calidad de Amir al-Muminin (comendador de los creyentes) en las mezquitas de todas las regiones del país.

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El príncipe heredero caminó desde Bab Chellah hasta la explanada de la Torre Hassan, donde se celebró la oración, al frente de una comitiva integrada por responsables institucionales y religiosos, niños de escuelas coránicas y estudiantes del Instituto Mohamed VI de Formación de Imanes y predicadores.

Esta ceremonia, que reproduce una tradición atribuida al profeta Mahoma, se celebra en Marruecos cuando las precipitaciones escasean.

El retraso de las lluvias durante este otoño preocupa especialmente a los agricultores marroquíes, en un país donde la actividad agrícola depende en gran medida de las precipitaciones. El sector constituye uno de los motores de la economía marroquí. EFE

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