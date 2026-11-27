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La Fiscalía de Colombia ha confirmado este viernes la detención del político y exgobernador colombiano Carlos Caicedo tras la emisión de una alerta roja por parte de la Interpol para su captura en relación con un caso de abusos a menores.

"La Guardia Civil española retuvo en un puesto de policía de la isla de Lanzarote al exgobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, para hacer efectiva una orden de captura expedida en su contra el pasado 9 de septiembre de 2026, por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento", ha señalado la Fiscalía en un mensaje difundido en redes sociales sobre el caso de Caicedo.

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La orden de la Interpol obedece a que el exgobernador ya estaba fuera del país cuando se denunciaron los abusos ante la Fiscalía colombiana.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha hecho mención al caso en un mensaje en redes sociales en el que ha publicado una fotografía del expolítico con el mensaje "bienvenido a la Patria Milagro".

Caicedo, aliado del expresidente Gustavo Petro, fue gobernador del departamento de Magdalena, en el norte de Colombia, hasta su renuncia en octubre de 2023 dos meses antes de que acabara su mandato. En un mensaje en redes sociales, la actual gobernadora y miembro del mismo partido que Caicedo, Margarita Guerra, ha prometido limpieza "con firmeza y determinación inquebrantable".

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"La verdad tiene su tiempo", ha señalado defendiendo los plazos propios de la justicia y recalcando que "nadie está por encima de la ley".