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Ginebra, 27 nov (EFE).- La agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha recibido hasta el momento apenas 2.900 millones de dólares de los 8.500 millones que solicitó para asistir en 2026 a víctimas de desplazamiento forzado y personas apátridas en el mundo, es decir algo más de un tercio de lo requerido, según informó este viernes.

Esta situación está comprometiendo su capacidad para atender a millones de víctimas de conflictos armados y de situaciones de crisis.

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Ante esta realidad y a pesar de que las necesidades humanitarias van en aumento, el organismo dijo que presentará en su conferencia de donantes de la próxima semana un presupuesto ajustado para 2027 de 7.137 millones de dólares en el que se priorizan las intervenciones más urgentes.

Si recibe una financiación completa el próximo año, ACNUR prevé ofrecer servicios de protección a 13,6 millones de refugiados y solicitantes de asilo y a 6,7 millones de desplazados internos, proporcionar ayuda económica a 3,9 millones de refugiados y dos millones de desplazados, y asistencia de alojamiento a 1,8 millones de refugiados y 850.000 desplazados internos, precisó el portavoz Matthew Saltmarsh.

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El mayor desembolso previsto, más de 2.500 millones de dólares, se destinará a emergencias y asistencia vital, incluidos refugio, salud, agua, saneamiento e higiene.

Mientras, 1.900 millones - alrededor del 26 % del presupuesto -servirían para financiar servicios de protección, como acceso al asilo, registro, documentación, asistencia jurídica y prevención, entre otros.

La agencia también tiene pensado destinar 1.400 millones de dólares a promover soluciones duraderas que permitan a los refugiados superar la dependencia de la ayuda humanitaria, aumentando un 14 % los recursos para el retorno voluntario y la reintegración y un 13 % para la integración local.

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Estas dos últimas líneas de trabajo forman parte de la estrategia para reducir a la mitad en 2035 el número de refugiados en desplazamientos prolongados que dependen de la asistencia.

ACNUR recordó que tres cuartas partes de los refugiados del mundo son acogidos por países y comunidades de ingresos bajos y medios, que necesitan apoyo internacional. EFE