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Praga, 27 nov (EFE).- El Parlamento de la República Checa aprobó este viernes un impuesto del 50 % sobre el aumento de los márgenes de las refinerías respecto a 2025, una ley que aún debe superar el trámite en el Senado, informó la cadena CT24.

En la práctica, la medida, que no es un impuesto sobre beneficios extraordinarios sino sobre el incremento del margen de refinamiento, afectaría exclusivamente a Orlen Unipetrol, propietario de las dos refinerías existentes en la República Checa.

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El Gobierno prevé recaudar unos 229 millones de euros con este impuesto en 2026, mientras que la recaudación de 2027, aún sin estimar, dependerá de la evolución de los precios del petróleo y sus derivados, así como de los márgenes de refinación.

Ese margen es la diferencia entre lo que una refinería cobra por la gasolina, el diésel y otros derivados y lo que paga por el petróleo crudo con el que los produce.

Esta medidas no se extiende a los importadores de combustibles, las centrales eléctricas de carbón ni otros sectores energéticos.

Con esta recaudación adicional, la ministra de Finanzas, Alena Schillerova, considera que se compensará parcialmente el coste presupuestario de las medidas adoptadas para mitigar el encarecimiento de los combustibles provocado por la escalada bélica en Oriente Próximo.

Entre estas medidas figuran las reducciones o exenciones de impuestos especiales y la intervención sobre los precios máximos, y que supondrán para las arcas públicas un coste de unos 292 millones de euros hasta finales de 2026, por lo que ese nuevo impuesto supone una cobertura del 79 %.

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La ley deberá ser aún ratificada por el Senado y el jefe del Estado.EFE