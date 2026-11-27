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Berlín, 27 nov (EFE).- El presupuesto alemán de 2027 será el más grande de la historia, con gastos de 555.940 millones de euros, un 6 % más que el año anterior, y con un aumento del gasto en defensa de un 32,7 % para alcanzar los 109.700 millones de euros, el nivel más alto desde el final de Guerra Fría.

La ley de presupuesto, aprobada este viernes por la Cámara Baja del Parlamento, contempla nuevas deudas por valor de 122.970 millones de euros en las cuentas ordinarias, a los que se sumarán 57.800 millones del Fondo Especial para la Infraestructura y 29.600 millones del Fondo Especial para el Ejército, con lo que el total alcanzará los 210.370 millones, el más alto desde los tiempos de la pandemia.

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El presupuesto salido del Parlamento es ligeramente mayor al planteado por el Gobierno, de 555.430 millones de euros.

Los ingresos por impuestos y gravámenes de naturaleza tributaria se estiman en 396.210 millones de euros, un 2,32 % más que en 2026.

Además, la Cámara Baja aprobó una ley complementaria que contiene medidas como la rebaja del impuesto a la energía al mínimo europeo para 2027 y la introducción de un impuesto a las bebidas azucaradas a partir de un contenido de azúcar de cinco gramos por cada 100 mililitros a partir del 1 de enero de 2028.

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El alemán es un presupuesto fuertemente inclinado a defensa y a apuntalar el crecimiento y la mermada infraestructura de Alemania.

El presupuesto en defensa contempla en 2027 unos 109.800 millones de euros, un 32,6 % más, a los que se sumarán 30.000 millones de euros provenientes del fondo especial para las Fuerzas Armadas, por lo que totalizará 139.700 millones de euros.

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Además, para apoyar a Ucrania se han presupuestado unos 11.600 millones de euros adicionales el próximo año.

El aumento del gasto en defensa prosigue una tendencia que empezó en 2022 con el comienzo de la guerra de Rusia en Ucrania y que ha sido reforzada por el compromiso adquirido en el marco de la OTAN de destinar al menos el 3,5 % del PIB a las necesidades fundamentales de defensa y hasta un 1,5 % del PIB en inversiones más amplias relacionadas con la defensa y seguridad hasta 2035.

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El presupuesto está pensado también para reactivar el débil crecimiento de la primera economía europea tras dos años de recesión en 2023 y 2024, y un 2025 con solo un aumento del PIB del 0,2 %.

El Ejecutivo se apoyará para ello en parte en el fondo especial que permitirá invertir 500.000 millones a lo largo de 12 años en infraestructura y neutralidad climática.

El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ha defendido que es "el mayor paso hacia un mayor crecimiento en este momento", ya que el fondo está destinado a modernizar las escuelas, los puentes y las vías ferroviarias mermadas por años de desinversión, y a impulsar la inteligencia artificial y la protección del clima.

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Para inversiones se han consignado en el presupuesto del Estado 61.850 millones de euros, un 6 % más.

Sin embargo, el nivel de gasto más alto sigue siendo el del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que alcanzará los 201.461 millones de euros lo que representa casi un tercio del gasto total y un aumento del 3 % con respecto a 2026.

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En ese campo, el proyecto del Gobierno contemplaba en una serie de recortes en el subsidio a la vivienda y otras prestaciones sociales que finalmente no lograron el apoyo de los grupos parlamentarios de la coalición.

El tercer lugar en gasto lo ocupa el servicio a la deuda, que alcanzá en 2027 los 43.100 millones de euros.

Después vienen las carteras como Trasporte, Asuntos Digitales e Investigación y Ciencia, que son las principales encargadas de las inversiones en modernización de la infraestructura.

La mayor parte de las inversiones vendrán del Ministerio de Transporte, que tendrá a disposición 13.000 millones de euros del presupuesto ordinario y 17.000 millones procedentes del fondo especial para infraestructura, financiado con créditos. EFE

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