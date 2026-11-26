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Bruselas, 26 nov (EFE).- El primer ministro sueco en funciones, Ulf Kristersson, vaticinó que la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) de este jueves será una "batalla" en referencia a la ayuda a Ucrania y el nuevo presupuesto comunitario a largo plazo.

Kristersson señaló a su llegada a la cumbre que el presupuesto "tiene un volumen de gasto demasiado elevado y, por tanto, también para Suecia" y que algunos países están haciendo "todo lo posible" para no financiar el apoyo a Ucrania.

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"Estos dos asuntos combinados son una provocación para nosotros, que somos contribuyentes netos (al presupuesto) y uno de los mayores apoyos a Ucrania. Va a ser una batalla, lo prometo", afirmó.

Kristersson se mostró de acuerdo con el canciller alemán, Friedrich Merz, que pidió vincular ambos asuntos y exige que los Veintisiete "sin excepción" participen en el nuevo préstamo a Kiev.

"Estoy muy de acuerdo con Friedrich Merz en que no es aceptable secuestrar simplemente el apoyo a Ucrania diciendo que lo aceptaremos pero no lo pagaremos. No me parece una forma razonable de pensar", dijo Kristersson, que se opone a convertir en una "nueva tradición" las exenciones.

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El mandatario sueco resaltó que los nuevos presupuestos entrarán en vigor en 2028, por lo que no hay tanta "prisa" para cerrar un acuerdo ahora, aunque sería lo deseable.

"No puedes decir simplemente que aceptaremos un presupuesto en el que no creemos porque tenemos una fecha límite en diciembre de 2026", dijo. EFE