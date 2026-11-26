26/11/2026 Agentes desplegados en una operación contra el tráfico de cocaína en la desembocadura del Guardia Civil. Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia de Cádiz ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en la desembocadura del río Guadalquivir con siete detenidos y la incautación de 1.823 kilos de droga. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÁDIZ SOCIEDAD GUARDIA CIVIL/POLICÍA NACIONAL

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Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia de Cádiz ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en la desembocadura del río Guadalquivir con siete detenidos y la incautación de 1.823 kilos de droga.

Según informan ambos cuerpos en un comunicado conjunto, la red cuenta con una estructura logística que le permitía introducir, almacenar, custodiar y trasladar la droga desde Cádiz hacia distintos puntos de Europa y aprovechaba las infraestructuras y los contactos que ya mantenía para el cultivo de marihuana y el tráfico marítimo de hachís para ampliar sus actividades al transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína.

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La investigación comenzó tras interceptar una furgoneta que transportaba 33 fardos de cocaína por la autopista AP-4, a la altura de Los Palacios (Sevilla). Los agentes que seguían los movimientos del vehículo desde que salió de uno de los domicilios investigados organizaron un dispositivo de vigilancia discreta que terminó con su detención. En el interior de la furgoneta encontraron paquetes que contenían cocaína de gran pureza, siendo arrestado el conductor y único ocupante.

ONCE REGISTROS SIMULTÁNEOS EN SANLÚCAR Y CHIPIONA

Esta intervención precipitó la siguiente fase de la operación para evitar que el resto de integrantes de la organización pudiera destruir pruebas o escapar. Con las correspondientes autorizaciones judiciales, los agentes llevaron a cabo once registros simultáneos en viviendas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, donde fueron detenidas otras seis personas.

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Uno de los hallazgos más relevantes de los registros fueron dos zulos subterráneos construidos y acondicionados para ocultar la droga. En uno de ellos, que anteriormente había sido utilizado como plantación interior de marihuana, los investigadores localizaron otros 20 fardos de cocaína con un embalaje idéntico al de los intervenidos en la furgoneta. El peso total de la droga incautada ascendió a 1.823 kilos.

Además de la cocaína, los agentes se incautaron de 171.300 euros en efectivo y 35,35 kilos de cogollos de marihuana, secos y envasados al vacío, preparados para su distribución. También fueron intervenidos nueve vehículos, dos de ellos sustraídos, once motocicletas, una moto de agua y numerosos efectos relacionados con la actividad delictiva. Entre el material localizado figuran armas de caza que permanecen pendientes de estudio.

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DRONES, 'AGUADORES' Y CÁMARAS DE VIGILANCIA

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una organización que contaba con una estructura bien definida y adoptaba importantes medidas de seguridad para proteger sus actividades. Entre ellas figuraban la instalación de numerosas cámaras de vigilancia, el uso de drones, la presencia de vigilantes encargados de controlar los movimientos en los alrededores y los denominados 'aguadores', cuya función era alertar de posibles riesgos.

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La red también cambiaba frecuentemente de teléfonos móviles, vehículos y domicilios, además de modificar sus itinerarios y realizar contramarchas para detectar posibles seguimientos policiales. Estas medidas no solo buscaban evitar la acción de las fuerzas de seguridad, sino también proteger la mercancía frente a otras organizaciones criminales que pudieran intentar robarla mediante los conocidos como 'vuelcos'.