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Ruy A. Valdés

Seúl, 26 nov (EFE).- El lujoso traje de esquí con el que fue fotografiada recientemente la hija adolescente de Kim Jong-un es el último reflejo de la afición por los artículos de alta gama de la familia que gobierna Corea del Norte, pese a las sanciones internacionales, en uno de los países más herméticos y empobrecidos del mundo.

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En las fotografías difundidas la semana pasada por la agencia estatal KCNA, Kim aparece fumando un cigarrillo, con gafas de sol y sentado en un aparatoso sillón de orejas instalado en plena nieve de una estación de esquí mientras contempla a su hija y posible sucesora, Kim Ju-ae, descender por la pista con un traje blanco aparentemente de firmas europeas.

Aunque los fabricantes no han confirmado la autenticidad de los modelos utilizados por la joven, los logotipos y estilo de la chaqueta y los pantalones parecen ser de las marcas Rossignol y Salomon, cuyos modelos pueden superar conjuntamente los 1.500 dólares, mientras que sus esquís lucen el logotipo de la firma suiza Stöckli, que comercializa modelos desde poco más de 1.315 dólares.

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La ostentación de este tipo de artículos por parte de la familia Kim no es algo nuevo, a pesar de que su importación está prohibida por sanciones de la ONU desde 2006, en una restricción que fue ampliada en 2016 para incluir expresamente los equipos deportivos recreativos.

Durante su visita a China en septiembre, el líder norcoreano fue visto luciendo un reloj IWC de unos 14.000 dólares, y su influyente hermana Kim Yo-jong portando un bolso negro de lujo Lady Dior valorado en unos 7.000 dólares. La propia Ju-ae ha sido vista previamente con bolsos Gucci y un reloj Cartier.

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A los accesorios se suma el ocio marítimo. La firma surcoreana de análisis satelital SI Analytics informó la semana pasada de la aparición de una nueva barcaza en el embarcadero privado de Wonsan, en el este del país asiático, asociado a seis embarcaciones de la familia, incluidos dos grandes yates.

El acercamiento a Rusia, la mejora de los vínculos con China, principal proveedor de Corea del Norte, y la expansión de los mercados informales han favorecido en el hermético país el enriquecimiento de las élites y de una nueva clase adinerada, conocida como 'donju', que ha prosperado gracias al comercio privado.

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"Dado que China y Rusia respaldan la postura norcoreana de que las sanciones contra Pionyang representan una amenaza para su régimen, y que Rusia viola abiertamente dichas sanciones, la entrada de artículos de lujo a través de Rusia se ha vuelto mucho más fácil", dijo a EFE Lee Ho-ryung, investigadora del Instituto de Análisis de Defensa de Corea del Sur (KIDA).

Corea del Norte importó desde China productos considerados de lujo por unos 86 millones de dólares en 2023, y otros 38 millones solo en el primer semestre de 2024, según un análisis de datos aduaneros chinos realizado por el legislador surcoreano Yoon Sang-hyun.

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El banco central de Corea del Sur (BoK) estima que el PIB norcoreano creció un 3,1 % en 2023, un 3,7 % en 2024 y un 3,5 % en 2025 en medio del fortalecimiento de sus lazos con Moscú y Pekín. Sin embargo, el ingreso nacional bruto per cápita fue de 1,87 millones de wones en 2025, casi 30 veces menos que en Corea del Sur.

"Existe un sector de la población que ha acumulado grandes cantidades de dinero mediante estos mercados (privados), pero sigue siendo una minoría, mientras que la mayoría de los habitantes del campo continúa enfrentando dificultades económicas", dijo a EFE Gabriela Bernal, experta del Centro Europeo para Estudios de Corea del Norte.

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Bernal también matizó que los beneficios económicos se concentran principalmente en la élite gobernante, mientras que los 'donju' han afrontado una creciente represión estatal en los últimos años, lo que dificulta determinar cuántos de estos nuevos ricos siguen activos.

Daniel Pinkston, profesor de la Universidad Troy y experto en la península coreana, señaló a EFE que el lujo de los dictadores como Kim no responde solo a sus gustos personales, sino también a la necesidad de ofrecer "recompensas materiales" para mantener la lealtad de su círculo más cercano. EFE

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(foto)