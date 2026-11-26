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Bruselas, 26 nov (EFE).- El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, defendió este jueves que el exgobernador del Banco de Países Bajos Klaas Knot es el candidato que mejor encaja para presidir el Banco Central Europeo (BCE) en el contexto económico actual marcado por el aumento de la deuda y los tipos de interés.

Jetten defendió la experiencia del candidato neerlandés a su llegada a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en la que se espera que estos elijan al nuevo presidente del emisor de la eurozona, un puesto que se prevé que recaiga en el oponente de Knot, el español Pablo Hernández de Cos, que parte como gran favorito.

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En este contexto, el mandatario neerlandés aseguró que argumentará ante el resto de líderes que Knot "tiene una enorme experiencia para actuar cuando se producen grandes crisis" y, por tanto, "hay un segundo candidato que resulta especialmente adecuado para los tiempos en que vivimos".

"Desde el principio he dicho que son dos buenos candidatos. Lo que ocurre es que creo que Knot encaja mejor con los desafíos de este momento. Basta con ver cómo aumenta la deuda en distintos países europeos y cómo suben los tipos de interés. Podemos entrar en unos años muy imprevisibles. Y, en ese contexto, es importante que esté al frente alguien que sepa cómo actuar", añadió.

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El primer ministro neerlandés confió, en todo caso, en que será posible llegar a un acuerdo entre los líderes de la eurozona sobre el relevo de Christine Lagarde sin que sea necesaria una votación sobre los candidatos, como ha ocurrido en anteriores elecciones al BCE.

Llegados a ese punto, para imponerse los candidatos tendrían que conseguir el apoyo de al menos 16 de los 21 países del euro que representen al menos a un 65 % de la población, aunque varias fuentes europeas coincidían en vísperas de la cumbre en que no será necesaria una votación.

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El relevo en la cúpula del BCE es el primer punto de una cumbre convocada inicialmente para abordar el presupuesto comunitario para 2028-2034 y se espera que del debate salga un acuerdo político para la sucesión de Lagarde, que abandonará la presidencia anticipadamente el 7 de febrero, así como del economista jefe, Philip Lane, y la responsable de operaciones de mercados, Isabel Schnabel, que dejarán sus puestos en junio y enero, respectivamente.

Los únicos candidatos para esos dos cargos son el economista alemán Markus Brunnermeier y la economista francesa Laurence Boone tras un acuerdo entre Berlín y París que, al dejar en manos alemanas el importante cargo de economista jefe, allana el camino del exgobernador del Banco de España a la presidencia, que aún le disputa Knot.

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Aunque se había especulado con que el neerlandés se retirase de la carrera tras el acuerdo franco-alemán, el exgobernador del banco central de Países Bajos sigue en la pugna, lo que obligará a celebrar un debate entre los líderes a pesar del amplio apoyo que tiene De Cos, según fuentes europeas.

Jetten defendió hoy la "importancia" de que se celebre esa discusión entre los líderes para examinar quién será el máximo responsable del BCE y el trabajo que este deberá acometer en los próximos años de modo que la decisión no se tome "en despachos cerrados". EFE

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