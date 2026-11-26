Guardar

El estado de Nueva York (Estados Unidos) busca prohibir los juguetes con inteligencia artificial (IA) conectados con el objetivo de proteger a los menores de los daños que pueda causar esta tecnología.

La gobernadora Kathy Hochul ha firmado esta semana el proyecto de ley S.9408A/A.11144B, con el que impondrá una moratoria de cinco años a la fabricación, distribución y venta de juguetes con 'chatbots' de IA integrados.

PUBLICIDAD

En caso de saltarse la prohibición, los infractores se enfrentarán a sanciones de hasta 15.000 dólares (unos 13.669 euros) diarios por cada infracción, como se recoge en una nota de prensa.

Con ello se pretende prohibir los juguetes, como peluches, muñecos y robots, que cuentan con IA para que los menores hablen con ellos, lo que les "expone a contenido inapropiado y ponen en riesgo su salud mental", como ha apuntado la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

PUBLICIDAD

Con esta moratoria, se pretende tener el tiempo necesario "para estudiar su impacto en los niños y crear medidas de protección inteligentes antes de que se produzcan más daños", según ha indicado el senador estatal Andrew Gounardes.

El proyecto de ley se ha aprobado en pleno inicio de la temporada de compras navideñas, con la celebración del Black Friday este mismo viernes 27 de noviembre. Dado que entrará en vigor 90 días después de su firma, la gobernadora Hochul ha instado a padres y cuidadores a considerar los riesgos potenciales de estos juguetes antes de comprar regalos para niños pequeños durante estas fiestas.

PUBLICIDAD

Como ha expuesto, "los padres que compran regalos para las fiestas o cualquier otra ocasión no deberían tener que preocuparse de que chatbots peligrosos disfrazados de juguetes puedan exponer a sus hijos a conversaciones inapropiadas, manipular sus sentimientos o poner en riesgo su privacidad".