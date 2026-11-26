Guardar

El balance de palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos ha superado la barrera de los 1.700, según han denunciado este jueves las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han confirmado 1.705 muertos y 6.163 heridos, incluidos 18 "mártires" y 48 heridos por ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante los últimos dos días, en medio de una intensificación de los bombardeos y los ataques con artillería.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha recalcado que los equipos de emergencia han recuperado 851 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran en la actualidad en la conocida como 'línea amarilla' --que cubre más de la mitad del territorio de la Franja--, en línea con los términos de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Por otra parte, ha remarcado desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.772 muertos y 176.298 heridos, entre denuncias sobre los reiterados ataques del Ejército israelí pese al citado acuerdo.

PUBLICIDAD