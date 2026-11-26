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Miami (EE.UU.), 26 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este jueves una "investigación inmediata" en la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés) por la revisión al alza que hizo del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos después de las elecciones de medio mandato.

El jefe de Estado sostuvo en su plataforma Truth Social que eran "falsas" las cifras preliminares del PIB publicadas por la BEA antes de los comicios del 3 de noviembre, cuando los demócratas arrebataron al partido de Trump las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado ante el descontento de los votantes con la economía.

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La BEA ajustó en la víspera al alza el PIB, al señalar que creció el 1,1 % entre julio y septiembre de 2026 con respecto al segundo trimestre del año, mientras que la economía estadounidense se expandió el 4,3 % a ritmo anualizado, tres y nueve décimas más, respectivamente, que en la primera estimación del 29 de octubre.

"¿Por qué no se publicó la cifra correcta antes de las elecciones? Estoy pidiendo una investigación inmediata de esta situación. No se trata de un error menor, sino de un error masivo e intencionado", señaló el presidente en su publicación.

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Esta no es la primera vez que Trump critica a una agencia gubernamental por la revisión de cifras económicas, pues en agosto de 2025 destituyó a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés), Erika McEntarfer, tras la publicación de un informe sobre el empleo más débil de lo esperado y revisiones a la baja.

Aunque es rutinario que las agencias de Gobierno revisen los datos macroeconómicos tras difundir cifras preliminares, el presidente insistió ahora en cuestionar los ajustes.

"A la economía estadounidense bajo la Administración Trump le está yendo MUCHO MEJOR de lo que indican las buenas cifras ya publicadas. El crecimiento del PIB del tercer trimestre se ha corregido ahora al 4,3 %, en lugar del 3,4 %, ¡una diferencia mayor!", apuntó el mandatario en su publicación.

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