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Madrid, 26 nov (EFE).- La aerolínea Plus Ultra ha comunicado este jueves a la representación sindical su intención de cerrar su operativa y despedir a sus 659 trabajadores en una reunión en la que los sindicatos, en concreto USO Sector Aéreo y el de tripulantes de cabina Sitcpla.

Además, los representantes sindicales se han quejado de las "graves carencias" observadas en la documentación presentada por la empresa, consideran que todavía existen importantes cuestiones económicas sin aclarar y advierten de que no puede valorarse la medida extintiva "sin disponer de información suficiente y fiable".

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Según han explicado a EFE fuentes sindicales, el cierre de la aerolínea y el ERE de extinción eran lo que se temían después de que la empresa anunciara esta semana su decisión de suspender todas su operaciones aéreas, "tras un periodo de intensas negociaciones y de análisis de distintas alternativas orientadas a reforzar su situación financiera que no acabaron por concretarse".

Sin embargo, pese a los planes de cierre, la empresa está pendiente de reunirse con la Agencia Española de Seguridad Aérea, Aesa, para ver si les mantiene la AOC, es decir, el permiso para operar como aerolínea, explican las mismas fuentes.

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La empresa, por su parte, no ha querido pronunciarse sobre los detalles de la reunión.

Tras la reunión celebrada este jueves y dentro del periodo de consultas del despido colectivo de Plus Ultra, que podría afectar a los 659 trabajadores, USO vuelve a reclamar a la dirección de la compañía "que aclare las numerosas cuestiones económicas que siguen sin estar suficientemente justificadas en la documentación entregada a la representación de los trabajadores, falta de claridad que la propia empresa ha reconocido durante la reunión", explica.

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"Las deficiencias de información son demasiado importantes como para continuar con un procedimiento de estas características", dice el sindicato, que añade que la propia Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid ha puesto de manifiesto la necesidad de completar la documentación, mediante el correspondiente requerimiento a la empresa".

Por ello, USO defiende que el procedimiento debe reiniciarse y tramitarse "desde el principio", cumpliendo todos los requisitos formales y documentales legalmente exigibles, para que la representación de los trabajadores pueda conocer "realmente" la situación de la compañía y "valorar las medidas que pretende adoptar".

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“La sensación que nos deja esta reunión es que existe demasiada prisa por liquidar la empresa y quitarse de encima a los trabajadores, sin haber aclarado antes cuestiones económicas de enorme relevancia", lamenta USO.

"No es aceptable que se pretenda avanzar hacia la extinción de los contratos mientras siguen existiendo dudas importantes sobre las cifras, las causas alegadas y la propia situación económica de Plus Ultra, empresa rescatada por la SEPI con 53 millones de euros”, explica USO Sector Aéreo.

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Por estos motivos, se ha trasladado a la Dirección General de Trabajo la necesidad de reiniciar el procedimiento y que se dé traslado de estas circunstancias a la Inspección de Trabajo.

Desde USO Sector Aéreo defienden que "no vamos a dar por buena una documentación insuficiente ni a aceptar que la urgencia por cerrar la empresa sustituya las garantías legales de los trabajadores. Antes de poder pronunciarnos sobre el procedimiento, exigimos transparencia, explicaciones y toda la información necesaria".

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