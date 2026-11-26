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Lisboa, 26 nov (EFE).- La negativa del Gobierno de centroderecha del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, a aplicar dos medidas aprobadas por la oposición en el Parlamento en el marco de los presupuestos para 2027 ha abierto una pugna política en el país entre acusaciones de incumplimientos a la ley y con la convocatoria de un debate de emergencia en el hemiciclo para la próxima semana.

Montenegro anunció que su Gobierno no aplicará el IVA cero a una cesta de alimentos básicos ni retirará una rebaja fiscal a los propietarios que alquilan viviendas por hasta 2.300 euros al mes, dos medidas que los dos principales partidos de la oposición, el ultraderechista Chega y el Partido Socialista (PS), incorporaron al presupuesto de 2027.

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Según el jefe del Ejecutivo, la Asamblea de la República no puede obligar al Gobierno a legislar en materias que considera de su competencia, y dejó abierta la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el desacuerdo.

Por su parte, los partidos de la oposición han mostrado su rechazo a esta decisión, entre ellos el ecologista Livre, quien pidió la celebración urgente de una conferencia de líderes parlamentarios, que se llevó a cabo esta tarde y en la que se decidió convocar un debate de urgencia para la próxima semana, el jueves 3 de diciembre, para abordar la disputa.

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Por su parte, este jueves el secretario general del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, acusó a Montenegro de emprender un "ajuste de cuentas" con el Parlamento y las familias portuguesas, y le acusó de actuar con "arrogancia" e "insensibilidad" ante las dificultades económicas de los ciudadanos, así como de mostrar una "actitud de venganza" hacia las familias y las empresas.

El PS, tercera fuerza en el Parlamento, viabilizó la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2027 con su abstención.

En cuanto al ultraderechista Chega, segunda fuerza en el Parlamento, su líder, André Ventura, pidió al Ejecutivo presentar una moción de confianza en el Parlamento si continúa con su negativa a aplicar las dos medidas.

Además, dijo que votará en contra del texto definitivo del presupuesto si este no incluye lo votado en el hemiciclo, incluidas las medidas aprobadas por la oposición.

La primera de estas prevé suprimir el IVA de una cesta de alimentos entre enero y marzo de 2027 y deja al Ejecutivo la tarea de definir qué productos quedarían exentos, aunque Montenegro dijo que no elaborará esa lista y puso en duda que la rebaja fiscal se acabe trasladando efectivamente a los precios.

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La segunda medida busca compensar la pérdida de ingresos por el IVA cero con la retirada de un beneficio fiscal para los propietarios que cobran alquileres de hasta 2.300 euros mensuales, conocidas como "rendas moderadas", que hasta ahora podían tributar por esos ingresos al 10 %, en lugar del 25 %. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que mantendrá el beneficio fiscal.

En medio de este enfrentamiento político, el presidente portugués, António José Seguro, instó este jueves al Ejecutivo y al Parlamento a resolver sus discrepancias y evitó manifestarse sobre la posibilidad de solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre las medidas en cuestión.

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Todas las partes insistieron en que buscan evitar una crisis política, con Montenegro asegurando que no va a dimitir y que planea culminar la legislatura -en 2029- y la oposición descartando presentar una moción de censura en el Parlamento. EFE