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La agencia de calificación crediticia S&P Global ha puesto en vigilancia negativa la nota de solvencia 'AA' de Nvidia, lo que abre la posibilidad de una rebaja de rating a corto plazo, después de que los recientes acontecimientos alrededor de la empresa hayan suscitado "dudas sobre la eficacia del marco de gestión y gobierno corporativo" del diseñador de microprocesadores de vanguardia, incluyendo la independencia del consejo de administración y el riesgo asociado a la figura del "hombre clave".

La decisión de la agencia de incluir el rating de Nvidia en su lista de vigilancia crediticia implica la posibilidad de que se adopte una rebaja de la calificación de la compañía "en los próximos 90 días" si se determinase que persisten deficiencias en su marco de gestión y gobernanza. En este sentido, S&P Global anticipa que la posible rebaja se limitaría a un nivel, a menos que las investigaciones o la información divulgada llevaran a creer que la reputación o las perspectivas comerciales futuras de Nvidia se han visto perjudicadas.

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En su análisis, S&P Global considera que las noticias sobre Jensen Huang, restituido como consejero delegado de Nvidia este lunes, apenas once días después de su dimisión, así como las preguntas sobre posibles infracciones de las normas de control de exportaciones "han puesto al descubierto vulnerabilidades en la gestión y el marco de gobierno corporativo de Nvidia", especialmente en lo que respecta a la estructura, composición y eficacia de su consejo de administración.

De tal manera, la calificadora de riesgos opina que la larga permanencia en el cargo de algunos miembros del consejo de la compañía "podría haber comprometido su independencia", mientras que también advierte de la posibilidad de que las prácticas de gobierno corporativo de la empresa no hayan seguido el ritmo del rápido crecimiento de Nvidia y su papel como facilitador tecnológico global clave.

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Al mismo tiempo, los problemas relacionados con la exposición de la empresa estadounidense a China también plantean interrogantes sobre la gestión del riesgo geopolítico y los controles internos.

"Si bien la dirección de Nvidia ha generado importantes beneficios para sus accionistas durante décadas, la débil supervisión ejecutiva y la falta de planificación de la sucesión han generado dudas sobre el riesgo asociado a la dependencia de una persona clave", resume la agencia, para la que la salida y posterior reincorporación del CEO no responden suficientemente a las preguntas sobre la supervisión del código de conducta de los ejecutivos por parte del consejo.

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Por otro lado, si bien la posición competitiva, el liderazgo tecnológico y el perfil financiero de Nvidia se mantienen sin cambios por el momento, S&P Global advierte de que unos controles de exportación más estrictos podrían reducir sus perspectivas de crecimiento futuro, mientras que avisa de que, si llegara a concluir que se eludieron o infringieron las normas de control de exportaciones, o que la información divulgada anteriormente sobre su exposición a China y regiones cercanas fue engañosa o insuficiente, esto afectaría a su valoración de la calidad crediticia de Nvidia.

La amenaza de S&P Global llega días después de que la agencia Moody's degradara a estable desde positiva la perspectiva asignada a su calificación 'Aa1' de la deuda senior no garantizada de Nvidia tras la dimisión de Jensen Huang como CEO de la multinacional el pasado 12 de noviembre y que la firma de notación confirmó ayer, avisando de que la restitución del ejecutivo de origen taiwanés reduce la incertidumbre a corto plazo, pero "no resuelve por completo las incertidumbres relacionadas con la gobernanza y la regulación".

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En este sentido, Moody's considera que el regreso de Huang aporta mayor certeza sobre la continuidad en la ejecución de las operaciones comerciales, la estrategia de productos y las relaciones de Nvidia con su ecosistema de socios al tiempo que también elimina el riesgo de ejecución asociado a una posible búsqueda prolongada de un CEO externo y a la reevaluación de la estrategia y las políticas financieras de la empresa por parte de un nuevo líder.

No obstante, la agencia concluye que persiste la incertidumbre en materia de gobernanza y regulación, dado que el consejo de administración de Nvidia restituyó a Huang menos de dos semanas después de su dimisión, mientras que la investigación independiente sigue en curso y los resultados de la misma aún son inciertos.

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"Nvidia sigue expuesta a riesgos relacionados con figuras clave, dada la importante dependencia de la empresa del liderazgo de su consejero delegado, además de preocupaciones más generales sobre la gobernanza corporativa", resume la agencia, para la que una planificación de sucesión más formal y una supervisión independiente más sólida contribuirían a mitigar algunos de estos riesgos.

A pesar de la restitución de Jensen Huang como CEO de Nvidia el pasado lunes, el ejecutivo aún deberá comparecer el próximo 3 de diciembre ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos en una audiencia pública que tiene como título 'Protegiendo la ventaja de Estados Unidos en IA: Supervisión de los controles de exportación estadounidenses'.

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Huang y el director jurídico de Nvidia, Tim Teter, comparecerán previamente ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, el Comité de Inteligencia y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cuyas actas se transcribirán los días 1 y 2 de diciembre.

Además, el fiscal general de California, Rob Bonta, confirmaba ayer que mantendrá abierta su investigación contra Nvidia pese a la restitución de Jensen Huang como consejero delegado, a pesar de que el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, hubiera calificador a la empresa de "buen ciudadano corporativo" tras la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la junta directiva de la multinacional para lograr la reincorporación de Huang.

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