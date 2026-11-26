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Londres, 26 nov (EFE).- El Ministerio británico de Defensa ha concedido a una empresa de ingeniería y servicios aeroespaciales un contrato de 8.000 millones de libras (9.520 millones de euros) para el mantenimiento de su flota de submarinos en Faslane, en el oeste de Escocia, que permitirá crear 3.000 nuevos empleos.

El ministerio informó de que adjudicó el contrato a la empresa británica Babcock International para modernizar y acelerar el mantenimiento de los submarinos, que garantiza los 8.500 empleos ya existentes y la contratación de 3.000 nuevos trabajadores.

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La compañía está especializada en modernizar, mantener y operar infraestructuras y equipos críticos de alta complejidad, así como gestionar los grandes astilleros navales británicos.

En un comunicado, Defensa señaló que en virtud del acuerdo -de cinco años de duración-, los submarinos de la Marina (Royal Navy) podrán volver al mar con mayor rapidez y se crearán empleos cualificados.

Faslane es la principal base naval de la Royal Navy cerca de Glasgow, Escocia, donde está la flota de submarinos nucleares, principal fuerza de disuasión estratégica del Reino Unido.

El primer ministro británico, Andy Burnham, señaló en la nota que con este contrato, "no solo estamos invirtiendo en nuestra seguridad nacional, sino que también estamos realizando una gran inversión en nuestra gente. Estamos ofreciendo oportunidades para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral, llevando empleo a las comunidades de Clyde (Faslane) e impulsando el crecimiento en el Reino Unido".

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"Esta inversión es una clara muestra de ese compromiso: respalda no solo a los submarinos que sostienen nuestra disuasión nuclear, sino también a las personas que los construyen y mantienen", agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Wes Streeting, afirmó que los submarinos nucleares "son la piedra angular de nuestra seguridad nacional. Cada minuto, todos los días, disuaden a nuestros adversarios y mantienen a nuestro país a salvo".

Defensa ha alcanzado este acuerdo en momentos en que el Gobierno busca preparar al país ante un eventual combate por la creciente amenaza de Rusia. EFE