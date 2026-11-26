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Asunción, 26 nov (EFE).- El Gobierno de Paraguay reafirmó este jueves su respaldo a la candidatura del argentino Rafael Grossi a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en medio de los sondeos en el Consejo de Seguridad para elegir al sucesor del portugués António Guterres, cuyo mandato concluye el próximo 31 de diciembre.

"Paraguay ha ratificado, como lo hizo desde el inicio, el apoyo a la candidatura del ciudadano argentino Rafael Grossi para la Secretaría General de las Naciones Unidas", dijo el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, durante una declaración conjunta desde el Palacio de Gobierno en Asunción junto a su par argentino, Pablo Quirno.

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Ramírez añadió que la postura reafirma la voluntad paraguaya de que el próximo secretario general de las Naciones Unidas sea latinoamericano, y que se basa en la visión de principios y valores que ambas naciones comparten.

La semana pasada, Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se mostró "optimista" sobre sus opciones de poder ser elegido como el sucesor de Guterres.

"Como candidato, sólo puedo decir que estamos en sus manos (de los miembros del Consejo de Seguridad) y esperamos que haya una pronta resolución para que pueda haber un tiempo de transición razonable. Me siento optimista", declaró durante una rueda de prensa en Viena, al margen de una reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA.

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Tras numerosas votaciones de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidas las cinco potencias con derecho a veto, Grossi es el segundo candidato más votado, por detrás de la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

En un sondeo hecho el viernes pasado, Grynspan obtuvo 10 votos a favor, uno sin opinión y cuatro en contra, dos de ellos de miembros con derecho a veto, según indicó entonces el portal especializado PassBlue.

De acuerdo con el protocolo, el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, realiza votaciones informales o sondeos y luego emite una resolución formal cuando hay un acuerdo para proponer a la Asamblea General un candidato.

Para ser propuesto por este órgano, se requiere tener al menos nueve votos a favor y que ninguno de los miembros permanentes -China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia- vete al candidato.

En el último sondeo, Grossi obtuvo ocho votos a favor, uno sin opinión y seis en contra, de los cuales tres eran de miembros permanentes del Consejo de Seguridad. EFE

(foto)