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Asunción, 26 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este jueves en Paraguay que la aprobación de la ley de reforma del Banco Central puso fin al "descalabro monetario" de su país, donde la entidad emisora, según dijo, "financiaba el robo de la política vía emisión monetaria" para cubrir el déficit fiscal.

"Se terminó ese Banco Central que financiaba el robo de la política vía emisión monetaria, así es que se terminó el descalabro monetario en Argentina, se terminaron 91 años de estafas", afirmó Milei durante un encuentro con empresarios paraguayos en el Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción.

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El gobernante, quien cumple su primera visita oficial al nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, aseguró que Argentina está atravesando los choque externos en "condiciones muchísimo mejores" porque su Gobierno ha logrado el orden macroeconómico y un superávit fiscal que definió como "el gran acorazado argentino".

"Eliminamos el déficit y la emisión (monetaria) para cubrirlo y saneamos el balance del Banco Central y hoy lo terminamos de rematar con la nueva Carta Orgánica del Banco Central", añadió el líder ultraderechista.

El Parlamento de Argentina aprobó este jueves una ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsada por el Gobierno de Milei, quien aseguró en un comunicado que la nueva norma "fortalece" la independencia de la entidad.

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La norma original, de 1992, establecía que el BCRA tenía como "misión primaria y fundamental" el "preservar el valor de la moneda".

En una reforma impulsada en 2012 durante el Gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), la ley amplió los objetivos del organismo a velar por "la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".

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La ley aprobada restablece el mandato único de preservar el valor de la moneda argentina, lo que, en la práctica, focaliza la meta en el combate a la inflación.

Además prohíbe al BCRA emitir dinero para financiar al Estado.

La reforma de la Carta Orgánica era reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en mayo pasado insistió en la necesidad de cambios en ese instrumento sobre el funcionamiento del BCRA.