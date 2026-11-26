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LaLiga se convirtió en la organización que lidera el uso de la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot Cowork, con 2.111 agentes creados desde el 1 de julio y 75.000 tareas delegadas en los últimos 180 días, alcanzando esta transformación al 92% de su plantilla.

Según ha informado este jueves la patronal de clubes en nota de prensa, LaLiga se convirtió en un referente en el uso de Copilot Cowork en España en 2026, ya que con más de 75.000 tareas delegadas durante este periodo, se está incorporando la inteligencia artificial a la actividad cotidiana de sus distintas áreas, desde la recopilación y el análisis de información hasta la elaboración de documentos y el seguimiento de gestiones internas.

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Este liderazgo responde a una estrategia de transformación del trabajo impulsada desde el Comité Ejecutivo y extendida al conjunto de la organización. "Su aplicación se traduce en un ahorro de 9.000 horas. De las más de 75.000 tareas ejecutadas en los últimos 180 días, el 92% son tareas automatizadas", informó.

Y es que este avance se aplica a la actividad que sostiene cada jornada de competición: retransmisiones, alianzas comerciales, servicios a los clubes y negocio digital. Por ello, LaLiga está reorganizando procesos de información, documentación y aprobaciones para que sus profesionales dediquen más tiempo al análisis, la planificación y la atención a los clubes.

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Asimismo, también se lleva a cabo labores de identificación de las tareas recurrentes de sus áreas y su descomposición en acciones que pueden delegarse en inteligencia artificial. "Con Copilot Cowork, pueden encargar trabajos que requieren varios pasos y combinar información procedente de distintas aplicaciones para recibir un resultado que posteriormente revisan y validan", explicó la patronal.

Entre los procesos identificados figuran la consolidación de informes periódicos, la preparación de documentación para reuniones con clubes y socios comerciales y la elaboración y distribución de acuerdos y tareas tras las reuniones.

Por ejemplo, entre las tareas ejecutadas o programadas en los últimos 180 días, destacan el agente inteligente de soporte técnico, que "ayuda a resolver incidencias de forma autónoma y permite gestionar solicitudes de soporte" mediante "lenguaje natural", o el de 'Futbot', un agente conversacional de los empleados sobre políticas, trámites y procedimientos de Gestión de Personas.

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Además, LaLiga ha ampliado el acceso a la inteligencia artificial de Microsoft de 320 usuarios a toda su plantilla, de unos 628 profesionales y está acompañando este despliegue con formación para que los empleados participen en la creación de agentes y soluciones adaptados a las necesidades de sus áreas.

Este programa comprende seis sesiones de dos horas, desarrolladas entre el 8 de octubre y el 20 de noviembre de 2026, sobre verificación de resultados, creación de agentes, elaboración de contenidos, análisis de datos y automatización de procesos y se complementa con sesiones abiertas de consulta y continuará con talleres prácticos en los que los equipos podrán desarrollar sus propias aplicaciones. "Hasta el momento, 507 profesionales han participado en el programa y se han desarrollado múltiples soluciones, que ya se utilizan en la actividad diaria", apuntó.

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Esta colaboración con Microsoft se produce porque la empresa estadounidense le aporta el soporte tecnológico para extender este modelo bajo criterios compartidos de seguridad, acceso a la información y gestión de los agentes, además de acompañar el desarrollo de nuevas aplicaciones con responsables definidos y supervisión de los profesionales.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que la patronal ha situado esta transformación teniendo en cuenta "las prioridades de la organización". "El liderazgo en el uso de esta tecnología refleja la implicación de nuestros profesionales y nuestra capacidad para llevar la innovación a la práctica. Queremos que ese esfuerzo en delegar tareas y crear automatizaciones se traduzca en más tiempo para aportar conocimiento, tomar decisiones y responder a las necesidades de los clubes y de la competición", expresó.

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Por su parte, el director de tecnología de la patronal, Prasanna Kumar, destacó las funciones de sus profesionales. "Definen qué necesitan, aportan el conocimiento de su área y revisan el resultado. La inteligencia artificial permite delegar pasos que antes exigían coordinación manual, mientras las personas mantienen el criterio y la decisión sobre el trabajo", aseveró.

Por último, el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, reconoció que LaLiga está demostrando "un claro liderazgo" en la adopción de inteligencia artificial, integrándola en su actividad diaria y convirtiéndola en "una herramienta de transformación de su organización". "Su experiencia refleja cómo una visión estratégica, el compromiso de la dirección y la implicación de los profesionales permiten trasladar el potencial de la IA a aplicaciones concretas que generan valor real para el negocio", zanjó.

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