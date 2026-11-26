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Nairobi, 26 nov (EFE).- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) celebraron este jueves la decisión de Catar de levantar las restricciones de viaje impuestas a Uganda por el brote de ébola y reanudar la emisión de todo tipo de visados de entrada.

"Esta decisión marca un importante logro diplomático y de salud pública para Uganda", señaló la agencia de salud pública de la UA en un comunicado, en el que felicitó a las autoridades ugandesas por su labor para contener la epidemia de la cepa Bundibugyo del virus.

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Los CDC de África destacaron también los esfuerzos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda en sus negociaciones con las autoridades cataríes para lograr el levantamiento de las restricciones.

"La decisión de Catar envía una señal positiva sobre el papel de la ciencia, la evidencia y la diplomacia a la hora de abordar las emergencias de salud pública", afirmó el organismo.

Asimismo, los CDC de África instaron a otros países que mantienen restricciones similares a revisar sus medidas a la luz de los últimos datos epidemiológicos y las recomendaciones internacionales de salud pública.

El ministro ugandés de Asuntos Exteriores, Adonia Ayebare, agradeció el pasado lunes a través de la red social X el "gesto amistoso" de Catar y aseguró que la decisión beneficiará a la población de ambos países.

La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

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El brote congoleño -el segundo más mortífero de la historia a nivel global- ha causado 12.021 infecciones confirmadas, incluidos 5.904 fallecimientos, según el último balance del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC.EFE