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Mañana de trabajo en el Palacio de la Zarzuela para la Reina Letizia, que ha protagonizado dos nuevos actos este jueves tras causar sensación hace 24 horas en su visita a la exposición sobre Mariana de Austria en el Museo del Prado junto al Rey Felipe VI al combinar su abrigo más icónico -un espectacular diseño rosa de Carolina Herrera confeccionado en lana y cashmere que ha lucido hasta en cinco ocasiones en diferentes viajes al extranjeto- con un impecable traje sastre en burdeos.

Continuando con su agenda oficial en esta ocasión en solitario, la madre de la Princesa Leonor ha recibido en audiencia a la Selección Nacional de Balonmano en Silla de Ruedas, tras haberse proclamado campeona del mundo por primera vez en la historia el pasado 20 de septiembre al imponerse en la final a Japón en el campeonato mundial disputado en Granollers.

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Un encuentro muy especial con el que la Reina ha vuelto a poner de manifiesto su compromiso con los proyectos deportivos que fomentan la integración y la igualdad de oportunidades, especialmente entre los jóvenes, y en el que los ganadores, que han llevado a Zarzuela la copa, que Doña Letizia ha levantado con una gran sonrisa, han regalado a su Majestad una camiseta de la Selección personalizada con su nombre que ella ha recibido emocionada.

Dentro de su apoyo constante y a su reivindicación para reconocer el deporte como herramienta de inclusión, superación personal y generación de referentes positivos, la Reina ha recibido a continuación a la Selección Nacional de Boccia, una de las disciplinas paralímpicas más representativas del deporte adaptado, dirigida a personas con grandes necesidades de apoyo físico y en la que España cuenta con una consolidada trayectoria internacional.

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Acompañados por responsables de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), los deportistas del combinado nacional han compartido con la Monarca el trabajo que realizan para impulsar esta modalidad, además de comentar los recientes éxitos cosechados en la World Boccia Cup de São Paulo, una de las principales citas del calendario mundial

Compromisos en los que, fiel a los estilismos que suele elegir cuando se trata de audiencias en Zarzuela, Doña Letizia ha escogido un look 'work' con un detalle que lo eleva y marca la diferencia. En este caso, en lugar de recurrir al clásico traje sastre, se ha decantado por un sobrio pantalón negro de corte recto y unos zapatos de punta redonda y tacón cuadrado al tono, dejando todo el protagonismo a su chaqueta, un precioso diseño corto de tweed 'inspiración Chanel' con detalles desflecados, en color en blanco y negro con hilos tejidos en amarillo y azul creando un favorecedor contraste.

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