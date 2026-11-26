26/11/2026 Fainé deja la presidencia de la Fundación CEDE y será relevado por Ramón Adell. El presidente de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, Isidro Fainé, deja el cargo y será relevado por el actual vicepresidente de la fundación CEDE, Ramón Adell. ESPAÑA EUROPA CATALUÑA ECONOMIA

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El presidente de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, Isidro Fainé, deja el cargo y será relevado por el actual vicepresidente de la fundación CEDE, Ramón Adell.

Lo ha anunciado este jueves el propio Fainé, actual presidente de Fundación la Caixa, en el acto de apertura del 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya.

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Fainé, que pasa a ser designado presidente fundador con rango de patrono vitalicio, ha explicado que no es una decisión "improvisada" sino que la ha tomado pensando en la fortaleza y en la capacidad para renovarse de la fundación.

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