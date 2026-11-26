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Berlín, 26 nov (EFE).- La Policía alemana ha detenido a dos ciudadanos iraquíes acusados de pertenecer a una organización terrorista proiraní que preparaba atentados con explosivos en Alemania y en otros países de Europa contra instalaciones judías e israelíes, informó este jueves la Fiscalía General en un comunicado.

Los arrestos de Mostafa al-R. y de Ameer J., por agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) tuvieron lugar en Heidelberg (Baden-Wurtemberg) y Colonia (Renania del Norte-Westfalia).

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En paralelo comenzaron registros en un total de 17 inmuebles, tanto en esas localidades como en otros puntos de los estados federados de Baden-Wurtemberg, Hesse y Renania del Norte-Westfalia.

Uno de los registros se dirige contra otra persona investigada.

Los detenidos son sospechosos de pertenecer a una organización terrorista de ámbito nacional.

La Fiscalía afirma en su escrito de acusación que Mostafa al-R. mantiene lazos con Mohammad al-Saadi, procesado en Estados Unidos y que es considerado una figura destacada de una agrupación que, tras el estallido de la guerra en Irán a principios de 2026, comenzó a operar bajo el nombre de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (HAYI).

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Se atribuye a HAYI la responsabilidad de una serie de atentados contra instalaciones estadounidenses, israelíes y judías en Europa a partir de marzo de 2026.

Con el objetivo de preparar y llevar a cabo nuevos atentados en Alemania y otros países europeos, al-Saadi y al-R., junto con otras personas, fundaron a finales de 2025 una organización independiente, entre cuyos integrantes también se encontraba Ameer J.

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El grupo obtuvo financiación y reclutó a varias personas ajenas a la organización para que perpetraran atentados con explosivos.

Por encargo de esta organización, autores cuya identidad se desconoce se dirigieron durante dos noches consecutivas, a finales de marzo de 2026, probablemente con artefactos explosivos, a dos sinagogas: una en Colonia y otra en una ciudad europea.

Por motivos que todavía se desconocen, el plan finalmente no llegó a ejecutarse. EFE