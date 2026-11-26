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Las autoridades chinas han manifestado este jueves su rechazo a la propuesta estadounidenses de imponer nuevos aranceles de hasta el 20% a catorce economías, entre ellas la del país asiático, tras una investigación comercial sobre el supuesto exceso de capacidad industrial, iniciativa que Pekín ha denunciado por su carácter unilateral y por considerar que vulnera las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y perjudica el orden económico internacional.

La oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció la víspera su decisión de determinadas prácticas manufactureras de las economías señaladas, a las que atribuye desequilibrios comerciales y restricciones a las exportaciones estadounidenses, tras publicar las conclusiones de una investigación realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

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El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, ha calificado la investigación de "acto típico de unilateralismo" y ha incidido en que "socava gravemente el orden económico internacional y las reglas de la OMC", al tiempo que ha reiterado que China "lo rechaza enérgicamente".

Asimismo, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua, ha instado a Washington a rectificar su actuación y resolver las diferencias mediante el diálogo y las consultas.

En esta línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Guo Jiakun, ha subrayado que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes" y ha defendido que las discrepancias entre ambos países deberían abordarse mediante negociaciones basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.

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También ha rechazado que la denominada "sobrecapacidad" se utilice como justificación para la manipulación política y ha pedido aplicar los consensos alcanzados por los dos jefes de Estado para preservar la estabilidad de las relaciones económicas bilaterales.

Pekín ha advertido de que seguirá de cerca la evolución del conflicto y que se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger sus "derechos e intereses legítimos".

La investigación estadounidense afecta a China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladésh, Japón e India. Washington sostiene que las políticas industriales, las ayudas públicas a fabricantes, las prácticas relacionadas con la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual, así como las condiciones laborales y medioambientales, perjudican la competitividad de sus productores y exportadores y generan riesgos para su seguridad económica.

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Entre los sectores señalados figuran el aluminio, la automoción, las baterías, la industria química, la electrónica de consumo, los dispositivos médicos, los semiconductores, la construcción naval, el acero, los textiles, las telecomunicaciones, la robótica y las energías solar y eólica, entre otros.