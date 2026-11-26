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El presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha denunciado este jueves que es víctima de una "campaña de persecución" tras la publicación de supuestas nuevas pruebas que apuntan a escritos antisemitas atribuidos al propio político francés durante su adolescencia.

Tan solo dos meses después de que varios medios de comunicación franceses informaran de la existencia de estos escritos, ahora se han hallado presuntamente nuevos datos que apuntan a que efectivamente la autoría de los mismos recaería sobre Bardella, que los habría escrito en 2013.

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No obstante, Bardella lo ha negado categóricamente, tal y como ha afirmado su abogado, Pascal-Pierre Garbarini, que ha afirmado que hay una "intención inaceptable de hacerle daño" con estas acusaciones, según informaciones del diario 'Le Monde'.

"Se reserva el derecho a emprender cualquier acción legal que considere necesaria. Hasta la fecha, ya se han presentado dos denuncias contra Mediapart, una por difamación y otra por falsificación y uso de documentos falsificados", ha aclarado.

Tanto Mediapart como 'Le Monde' habrían tenido acceso a una conversación de Facebook --certificada por la Justicia-- en la que un antiguo compañero de clase de Bardella recibía mensajes en los que este afirmaba que "los sionistas querían controlar los bancos" o que en Francia "los ministerios más importantes recaen en personas para quienes los intereses de Israel y del sector bancario prevalecen sobre los intereses franceses".

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El mismo interlocutor se identifica abiertamente como "antisionista", tanto "en contra del dominio sionista en Francia como de las políticas internas y externas de Israel". También ofrece su propia definición de sionismo, que describe como "el auge del pueblo judío, su expansión en Israel y el odio hacia el pueblo árabe".

El aliado clave de la candidata a la Presidencia de Francia Marine Le Pen --que podría perfilarse como futuro primer ministro si esta gana las elecciones-- ha insistido por su parte en que no existen irregularidades de este tipo y ha rechazado sistemáticamente las acusaciones.

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