Guardar

Roma, 25 nov (EFE).- La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) presentó este miércoles su primer informe sobre abusos, que recopila las denuncias presentadas a las autoridades eclesiásticas entre 2001 y 2021, y en el que se señala que 356 sacerdotes, maestros de religión y catequistas, abusaron sexualmente de 385 menores.

Los obispos italianos lo calificaron de 'informe piloto' ya que no incluye todos los casos de abuso sexual en la Iglesia italiana, sino solo aquellos que han dejado constancia documental en los archivos eclesiásticos, por que no incluye los abusos que no fueron investigados por la Iglesia, ni los denunciados exclusivamente a las fuerzas del orden o a la fiscalía, ni los que nunca fueron denunciados.

PUBLICIDAD

Además el informe, realizado por la Universidad de Bolonia, ha recopilado datos de 198 de las 226 diócesis italianas, ya que el resto no ha aportado datos, y de estas, solo 133 han registrado denuncias de abuso, mientras que 65 no tenían constancia de ningún caso.

"Los abusos cometidos por clérigos y personas consagradas son una herida abierta en el cuerpo de la Iglesia. Nos avergonzamos de ello y no queremos ocultarlo", dijo durante su presentación el presidente de la CEI, Matteo Zuppi, quien criticó además la "superficialidad de quienes minimizan el problema y se escudan en la autodefensa".

PUBLICIDAD

La Conferencia Episcopal Italiana ha optado por el periodo de veinte años comprendido entre 2001 y 2021 y no un periodo mayor como en otros países por lo tanto, los casos de abuso registrados "no representan la totalidad de los hechos ocurridos y no permiten una estimación precisa del número real de abusos»", admitieron las analistas Raffaella Pregliasco y Raffaella Sette.

Los abusos incluidos en el informe eran sobre todo contacto físico (55,6%), abuso con penetración y participación genital (28,4%), abuso sin contacto físico (9,3%) y abuso no especificado (6,7%).

Los lugares donde ocurrieron los incidentes fueron 37,6% privados (el hogar de la víctima, el hogar u oficina del acusado, un automóvil o por cita en ciertos lugares previamente acordados), seguido de 24,2% lugares eclesiásticos y en la mayoría de los casos, los abusos denunciados involucraron múltiples incidentes (80,5%) en lugar de un solo evento (19,5%).

PUBLICIDAD

La edad en el momento del primer abuso se concentra entre los 15 y los 17 años (43,9% de los casos), en el 59% de los casos, el abuso duró menos de un año, en el 21,7% entre uno y dos años, y en el 19,3% más de dos años. Para el 15,9 % de las víctimas, el abuso continuó después de que alcanzaron la edad adulta.

Las primeras medidas adoptadas por las autoridades eclesiásticas tras las denuncias de abuso se refieren a traslados y cambios en la posición del individuo denunciado: de los 356 denunciados, el 44,6 % cambió de lugar de ministerio; el 12,4 % tuvo un cambio de posición sin cambiar de lugar de ministerio y el 41,5 % (148 personas) no sufrió traslados ni cambios de posición.

PUBLICIDAD

De estas 148 personas, 26 habían fallecido, 8 estaban jubiladas, 16 ya habían sido despedidas o suspendidas, y 9 fueron posteriormente absueltas por la justicia italiana.

La Red de Abusos (Rete l'Abuso), fundada por Francesco Zanardi, víctima cuando era menor de edad de un sacerdote, criticó en su web el informe piloto del CEI ya que no refleja "la prevalencia general de los abusos, ni pretenden estimar con precisión el número de casos ocultos (delitos no denunciados)", así como lamentó "la ausencia de palabras como 'compensación' o 'justicia' para las víctimas". EFE

PUBLICIDAD