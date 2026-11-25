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París, 25 nov (EFE).- La OCDE considera que para que África salga de la espiral de la deuda lo fundamental es utilizar los préstamos para inversiones que favorezcan la transformación productiva y que permitirán dar vigor al crecimiento económico y al mismo tiempo reducir las vulnerabilidades.

En un informe publicado este miércoles y realizado con la Comisión de la Unión Africana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que un incremento de la inversión pública del 0,5 % del producto interior bruto (PIB) del continente podría generar un aumento de la producción de 178.000 millones de dólares y reducir la deuda en 463.000 millones en cinco años.

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Eso cubriría el 25 % del coste de la erradicación de la pobreza en África, pero a condición de que se hiciera una selección de los proyectos para elegir los que pueden generar un crecimiento superior al capital que se toma prestado.

Según los cálculos de los autores del estudio, con ese aumento de la inversión del 0,5 % del PIB bien dirigido se podrían crear entre 13,6 y 22,6 millones de empleos y disminuir el peso de la deuda en unos 14 puntos porcentuales del PIB.

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En 2025, la deuda pública representaba el 62 % del PIB del conjunto de África, lo que es menos que en Latinoamérica y el Caribe (74 %) y que en los países en desarrollo de Asia (83 %).

Sin embargo, para financiar esa deuda, los países africanos tuvieron que aportar casi el 19 % de sus ingresos públicos en 2024, frente al 6 % en Latinoamérica y el Caribe y al 4 % en los países asiáticos en desarrollo.

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De hecho, de los 38 países examinados en el marco del análisis de viabilidad de su deuda, 23 de ellos se consideran en situación de exceso de deuda o con riesgo de caer.

La OCDE y la Comisión de la Unión Africana insisten en que todos los países necesitan que los proyectos que se quieran financiar estén bien preparados y que se haya verificado que darán una rentabilidad económica, pero también que los mecanismos de financiación repartan los riesgos de forma transparente.

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Pero además, establecen unas prioridades para cada región del continente y en el caso del África austral considera que puede financiar las infraestructuras para la explotación minera limitando la implicación soberana, tendiendo en cuenta que Sudáfrica y Zimbabue tienen alrededor del 90 % de las reservas mundiales de metales del grupo del platino.

Además, Sudáfrica controla el 36 % de la producción de manganeso.

Sobre el norte de África, los autores del estudio avisan de que el cambio climático podría acarrear un aumento de la deuda pública del 11 % al 13 % y un deterioro del saldo del déficit de entre 2 y 4 puntos de PIB

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Sobre África central, señalan que aunque de ahí sale alrededor del 70 % de la producción mundial de cobalto y saldría ganando con una mejora para valorizar sus recursos, en la práctica un país como la República Democrática del Congo ha dedicado 12 veces más al servicio de la deuda que a sus infraestructuras y Gabón nueve veces más.

Los responsables del informe señalan que en el este de África se invierten 15.200 millones de dólares anuales en sus infraestructuras, pero consideran que harían falta 42.000 millones hasta 2040.

En el oeste de África, señalan el reto de proteger mejor las inversiones en la agricultura pero controlando la deuda, teniendo en cuenta que el servicio de la deuda exterior pasó del 0,23 % del PIB en 2014 al 2,27 % diez años después, cuando era el triple de lo que se dedicaba a la agricultura. EFE

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