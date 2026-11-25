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La Confederación Salud Mental España ha retomado su tradicional campaña '#NosotrasSíContamos' para recordar que las mujeres con problemas de salud mental tienen una mayor vulnerabilidad a la violencia machista, motivo por el que también ha lanzado el corto de concienciación 'Más no siempre es mejor'.

"Se nos percibe como carne de cañón", y es que "es mucho más fácil manipular a una mujer con problemas de salud mental por esa vulnerabilidad que va asociada", ha indicado una de las participantes en el programa 'RedHeras', Mónica Nogueira. La acción, impulsada por la organización y dirigida a la intervención para la recuperación y el empoderamiento de mujeres bajo esas circunstancias y víctimas de violencias de género, es el marco de la iniciativa dispuesta con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Financiada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la campaña busca visibilizar el tema central, para lo que la pieza audiovisual, protagonizada por la actriz Patricia Estremera, pretende denunciar cómo la violencia machista se va ejerciendo poco a poco sobre las mujeres, y cómo lo hace con mayor virulencia e intensidad sobre aquellas que tienen un problema de salud mental.

"Inutilidad" es el sentimiento "muy potente" que ha asegurado Nogueira que tiene la víctima con problemas de salud mental, a lo que "se suma el hecho de la baja autoestima, la disociación y no ser consciente de la magnitud de lo que significa la violencia machista". "Es muy fácil caer en la manipulación infringida por parte del acosador", ya que "el maltratador te hace dudar de tu percepción de la realidad, echándote en cara que no estás bien debido a tu problemática de salud mental y así perpetrar la violencia sea psicológica o/y física", ha explicado.

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Ante ello, y a través de metáforas visuales -como el gesto de añadir cuatro o cinco veces más de sal a la comida o tener que cargar con el doble de peso al ir a la compra-, la Confederación Salud Mental España busca visibilizar la violencia machista y cómo se ejerce a diario, en pequeñas dosis. En este sentido, se expone que es una suma de actos y gestos que dificultan el día a día, que aislados se pueden considerar leves y sutiles, pero que, con el tiempo y la reiteración, se convierten en desencadenantes de un problema de salud mental o en un factor de empeoramiento, si el problema ya existe.

Además, acude a una investigación, publicada por la Universidad de La Rioja y recogida por la Federación Salud Mental de Euskadi (FEDEAFES), que evidencia que las mujeres con un problema de salud mental tienen hasta cuatro veces más riesgo de padecer violencia machista que las que no lo tienen. Igualmente, su 'Estudio GEA' revela que el 40 por ciento es víctima de violencia física o psicológica por parte de su círculo cercano, familiares o amistades, mientras que el 35 por ciento sufre las agresiones a manos de parejas o exparejas y el 19 por ciento enfrenta violencia por parte de personas extrañas.

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FALTA DE INFORMACIÓN

"La mujer puede llegar a pensar que ha podido ser ella la provocadora de la violencia, debido a su diagnóstico", ha indicado al respecto la también miembro de 'RedHeras', Felicidad Ruiz Loré, quien ha incidido en "la falta de información y el desconocimiento". "Hay mujeres que sufren violencia machista sin tener conocimiento, ni diagnóstico en salud mental, pero que lo pueden desarrollar por sufrir esta violencia, o si lo padecen se puede agravar", ha declarado.

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Además, la organización, que va a contar en 2027 con una guía práctica para la prevención e intervención frente a las violencias machistas hacia mujeres con problemas de salud mental y/o discapacidad psicosocial, ha dispuesto una serie de infografías para redes sociales, que recogen un decálogo en este sentido, elaborado por las mujeres con problemas de salud mental víctimas de violencia machista y profesionales del movimiento asociativo.

De esta manera, se reivindica la escucha, la no revictimización ni culpabilización de la mujer y la confianza en su relato y en su capacidad de tomar decisiones. Asimismo, se reclaman más recursos de apoyo, facilidades de acceso a ellos y una formación para los profesionales que acabe con el estigma.

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