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Daniela Calone

Montevideo, 25 nov (EFE).- En los primeros diez meses de 2026, dieciséis mujeres fueron asesinadas en Uruguay por razones de género, según datos del Ministerio del Interior, nueve asesinatos menos de los contabilizados por el proyecto Feminicidio Uruguay, una iniciativa para que estas muertes no queden en el olvido.

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La diferencia entre ambos registros no es nueva: entre enero de 2023 y octubre de 2026 la medición independiente registra 122 feminicidios, mientras que el conteo del Estado suma ochenta y se reduce a los casos aclarados.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, Helena Suárez Val, fundadora del proyecto Feminicidio Uruguay, señala a la Agencia EFE que la diferencia es metodológica, ya que su registro nace de los asesinatos de mujeres reportados en la prensa, pero también identifica discrepancias en cómo el activismo feminista y el Estado uruguayo conceptualizan la violencia machista.

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La figura del 'femicidio' se incorporó al Código Penal uruguayo en 2017 como un agravante del homicidio, cuando se cometiera "contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal".

El proyecto de Suárez Val lleva un registro de las muertes violentas de mujeres por razones de género e incluye a niñas y niños víctimas de violencia vicaria y a mujeres transgénero.

Suárez Val cuenta que el proyecto nació dos años antes de la aprobación de la ley, como una forma de no olvidar estas muertes.

"Nos dimos cuenta que estábamos en riesgo de perder la memoria de los casos que habíamos protestado, que sería una memoria de los asesinatos de las mujeres asesinadas en ese momento, pero también una memoria de nuestro activismo. Y yo siempre lo cuento así porque me parece muy importante que se entienda que los datos de feminicidios son también un reflejo del activismo feminista en contra de la violencia de género", detalla.

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El resultado fue una base de datos que incluye los casos desde el año 2001 a la fecha.

Una base de datos "imperfecta e incompleta"

Las veinticinco mujeres asesinadas en lo que va de 2026 tenían entre catorce y 82 años. En todos los casos se conoce el lugar y la fecha del feminicidio, pero no en todos se sabe el nombre de las víctimas, ni la edad o relación con el feminicida.

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Son datos faltantes que dependen de la narrativa periodística, con el riesgo de que haya casos que no lleguen a la prensa, afirma la activista.

Suárez Val aspira a obtener mejores recursos y en un futuro "hacer una triangulación con otras fuentes" y llenar esos vacíos.

Pese a las diferencias, la feminista reconoce que el Estado uruguayo ha avanzado en la producción de datos y, por el contrario, insiste en que su registro "es imperfecto e incompleto", ya que "es más una denuncia que una declaración de verdad".

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"Nuestra tarea como activistas es señalar un problema que estamos viendo y sobre el que pensamos que tiene que haber un foco del Estado y de toda la sociedad. La academia debe investigarlo, las activistas debemos señalarlo y las personas de a pie tenemos que estar atentas a qué está pasando en nuestras comunidades, pero el Estado es quien tiene los recursos para hacer los cambios importantes", manifiesta Suárez Val.

En la semana previa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la fundadora del colectivo se unió a la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH para el lanzamiento del Observatorio de Feminicidio Uruguay y hacer de este un proyecto conjunto.

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La primera publicación del observatorio fue un estudio que identificó que de los 122 feminicidios de los últimos tres años, veintiocho se cometieron en un contexto de crimen organizado. La activista espera que este y futuros estudios deriven en la formulación de nuevas preguntas y repercutan en la generación de políticas públicas.

Según Suárez Val, el interés detrás de registrar estos datos es "entender el contexto en el que se dan los casos de feminicidio para poder crear políticas públicas de prevención, de educación, de comunicación, que tiendan a cambiar la cultura y las diferenciales de poder entre hombres y mujeres". EFE

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